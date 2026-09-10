Řepa má na sobě malý detail, který jasně říká: kopej teď. Kdo bude váhat, vytáhne místo sladké bulvy shnilý kus dřeva

Historicky byla divoká řepa, předchůdce červené řepy i cukrové řepy, nejprve uznávána spíše pro své listy než pro svůj bulvovitý kořen. Starověké texty z Asýrie zmiňují řepu již v 8. století př. n. l. a v době Římanů byla pěstována za účelem využití kořenů jako potraviny.
Do jídla i do vína
Historie řepy je stejně bohatá a rozmanitá jako její kulinářské využití (používala se třeba i k ochucování některých vín). Teprve v 19. století začala být komerčně ceněna pro získávání cukru, což znamenalo významný zlom v zemědělské historii této rostliny.
Rozpoznání správného času na vykopání řepy
Při sklizni řepy je podle webu
TheSpruce rozhodující načasování. Této kořenové zelenině se daří v chladném počasí, ideálně při teplotě mezi 10 °C a 30 °C, a obvykle dosahuje sklizňové připravenosti přibližně 50 až 70 dní po výsadbě. Toto načasování však mohou ovlivnit různé faktory, včetně odrůdy, povětrnostních podmínek a typu půdy. Zdroj fotografie: Unsplash U řepy se vyplatí pozorovat velikost listů i část pod zemí. Kontrola velikosti kořenů
Nejjednodušší metodou, jak posoudit, zda je řepa připravena ke sklizni, je zkontrolovat velikost obnažené části kořene. Zralá řepa má na povrchu půdy obvykle průměr asi 3,5 až 5 cm, jak píše web
Uf Seeds. Tato velikost je obecně dobrým ukazatelem toho, že vyzrálá dužina má plnou, bohatou chuť a pevnou, ale jemnou strukturu. Indikátory ve formě listů
O zralosti kořenů mohou napovědět také listy řepy. Zdravé a živé listy jsou dobrým znamením, že tato zelenina aktivně roste. Když listy dosahují výšky přibližně 10 až 15 cm a mají sytě zelenou barvu, často to znamená, že kořen pod nimi má pro sklizeň už opravdu tu správnou velikost.
Zdroj fotografie: Depositphotos Nejjednodušší metodou, jak posoudit, zda je řepa připravena ke sklizni, je zkontrolovat velikost obnažené části kořene.
V takovém případě s návštěvou zahrady neotálejte. Pokud je totiž řepa ponechána v zemi příliš dlouho, může být příliš velká a dřevnatá a ztratit velkou část své sladkosti a křehkosti.
Na druhou stranu příliš brzká sklizeň může vést k nedostatečně vyvinutým kořenům, které nemají celou škálu chutí a textur, jimiž je řepa známá (a bohužel při skladování příliš dlouho nevydrží). Správné načasování je tedy opravdu zásadní. A aby vám dlouho vydržela, skladujte ji nejlépe v krabici s pískem, jak už Chalupáři-Zahrádkáři vyzkoušeli.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři