Ikea prodává gadget za 1 500 Kč, který vypadá jako rekvizita ze Star Wars. Lidi ho milují a dávají mu 4,6 z 5 hvězd

Reklama
4 min
Ikea prodává gadget za 1 500 Kč, který vypadá jako rekvizita ze Star Wars. Lidi ho milují a dávají mu 4,6 z 5 hvězdPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Přenosná lampa s Bluetooth reproduktorem VAPPEBY u nás stojí 1 690 Kč. Na německém webu IKEA jí přes 200 zákazníků dalo 4,6 z 5 hvězd.
Bluetooth lampa VAPPEBY z IKEA
Zdroj: IKEA
Reklama
Záchranný Windows běží až 8krát rychleji než běžná instalace. Je zdarma a nastartujete ho z USB flashky
macOS 27 Golden Gate je téměř hotový, Apple vypustil finální kandidátní verzi. Češi si ale na klíčové funkce počkají
Apple se u macOS 27 Golden Gate dostal do poslední fáze před veřejným vydáním. Čeština ale mezi...
Apple zveřejnil české ceny iPhone 18 Pro, Pro Max i skládacího Duo. Částky vás donutí chodit na přesčasy
Skládací iPhone Duo startuje v Česku na 54 990 Kč. Vrcholná varianta s 2 TB stojí 90 990 Kč. Apple právě...
Apple představil AirPods 5 ve dvou verzích. Potlačí hluk i bez špuntů, jenže Češi přijdou o funkci, kvůli které to dává smysl
Apple poprvé přinesl aktivní potlačení hluku do všech svých otevřených sluchátek, a začíná na 3 490 Kč....
Apple ukázal skládací iPhone, jmenuje se Duo. Cena v ČR bude astronomická a jedno zásadní rozhodnutí překvapilo
Apple 9. září 2026 představil svůj vůbec první skládací smartphone. Jmenuje se iPhone Duo, v Evropě...
Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
- iPhone 18 Pro je oficiálně venku a má funkci, kterou žádný smartphone nikdy neměl. Baterie je brutální, ale cena zabolí
- Android Auto ukrývá funkci, o které většina řidičů neví. Jedním kliknutím spustíte vše, co potřebujete, najednou
- Hodně muziky za málo peněz. Na Alze prodávají 100 her pro Nintendo Switch v jednom balení za 769 Kč
- Apple sedm let po Samsungu představil svůj první skládací telefon
Kováč chtěl v Hradci střídat víc než dva hráče. Po remíze Plzně popsal, kdo ho zklamal a kdo si říká o šanci
SportyŽivě
dnes, 14:58
3 min
Mladí Češi mění nápady v klimatická řešení. Program Re:generace vrcholí
Trade-off
dnes, 14:44
2 min
Jeho otec zemřel přímo na umpiru. Kuerten pak bavil svět, Štěpánek mu vyrazil dech
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 14:42
Řepa má na sobě malý detail, který jasně říká: kopej teď. Kdo bude váhat, vytáhne místo sladké bulvy shnilý kus dřeva
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 14:38
2 min
Literou oceněný román Miroslava Hlauča Letnice dostane v Brně divadelní podobu
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 14:37
Reklama
Měkotovo dědictví i desítky milionů u dcery uhlobarona. Soud pitvá Mosteckou uhelnou
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:33
Volba Mercedesu byla správná: Za 10 let snad bude ve Ferrari
SvětFormule.cz
dnes, 14:31
1 min
Kdo letí v neděli do Říma, měl by si před odjezdem zkontrolovat let. Na letišti bude 24hodinová stávka
Trendy Život
dnes, 14:30
1 min
Úžasná podzimní dekorace na hrob: Stačí použít větší květináč a stvoříte zázrak
FAJNTIP.cz
dnes, 14:30
3 min
Jak dnes žije Adam z Ulice: Machuta vyměnil ateliéry za výcvik pilotů, na premiéře se objevil ruku v ruce s neznámým mužem
VIPživot.cz
dnes, 14:29
3 min
Reklama
Florencie 1954: zápas se kvůli UFO nezastavil nadobro, z nebe padala vlákna
Svět cestovatele
dnes, 14:27
2 min
„Už nikdy více.“ Turistka popsala špatnou zkušenost s ubytováním v Chorvatsku a varuje ostatní
Kapitalio
dnes, 14:20
3 min
DNA nemusí mít jen čtyři písmena. Bakteriální enzym právě přečetl genetickou abecedu, která jich má osm
Kód Enigma
dnes, 14:16
3 min
Někde sucho, jinde extrémní srážky. El Niňo může být na podzim a v zimě nejsilnější za celou dobu sledování
HN.cz
dnes, 14:15
Haraslín po jednom zápase v Saúdské Arábii zhubl tři a půl kila. Krajan Duda ho varoval, že to může být ještě horší
SportyŽivě
dnes, 14:14
3 min
Reklama
Ikea prodává gadget za 1 500 Kč, který vypadá jako rekvizita ze Star Wars. Lidi ho milují a dávají mu 4,6 z 5 hvězd
Mobify.cz
dnes, 14:13
4 min
Po stopách Vinnetoua v Chorvatsku. Některá místa z filmů zůstala, pevnost Niobara ale nahradila cementárna
Výletárium
dnes, 14:12
3 min
Anaheim se zbavuje Kreidera po 50bodové sezoně. Problém není jeho výkon, ale to, že mladí Ducks začali být moc dobří
Vše o sportu
dnes, 14:11
6 min
Llorente má na Anfieldu pět gólů. Jeho maminka po stadionu pojmenovala mopse a teď dostala další důvod jméno neměnit
Vše o sportu
dnes, 14:11
3 min
Královna ženského tenisu končí. Sabalenková po 99 týdnech přišla o první místo a nahradí ji Rybakinová
SportyŽivě
dnes, 14:09
3 min
Reklama
V Benátkách měl premiéru film Naza o zabíjení Palestinců v Pásmu Gazy
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 14:06
Vznikne pátý Matrix? Tvůrce nového dílu má pro jeho tvorbu zásadní podmínku
Kinobox.cz
dnes, 14:05
2 min
Na jihu Čech ulovili jednu z největších sladkovodních ryb světa. Dorůstá přes tři metry
VědaŽivě.cz
dnes, 14:00
4 min
První stát řekl NE a odmítl další přechod na zimní čas
NESPECHEJ.cz
dnes, 14:00
3 min
V Česku si život vezmou čtyři lidé denně. O přežití teď bojuje i jediná bezplatná krizová linka
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 14:00
Reklama
DRBNA HISTORIČKA: U Bílé růže nocovali formani i kejklíři. Rozhodovalo se tu o Budějcích
Budějcká Drbna
dnes, 14:00
3 min
Petr Rychlý si postavil srub se 7 pokoji a zahradou 2500 m². Po letech zjistil, že udělal jednu zásadní chybu
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 14:00
4 min
Dotační podpora české audiovize příští rok stoupne téměř na 800 milionů korun
Borovan.cz
dnes, 13:58
3 min
Němečtí policisté nejspíš zabránili dalším útokům. Muž zadržený kvůli sabotážím na rozvodnách měl seznam 160 cílů
HN.cz
dnes, 13:57
Barcelona dala devatenáctiletému Yamalovi pásku, kterou tak mladý nedostal ani Messi. Zázračné dítě se mění v lídra
Vše o sportu
dnes, 13:52
5 min
Reklama
ČNB ponechala rezervu bank na 1,25 procenta. Příští rok vzroste
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:51
Konec „sovětského“ stylu. Nový velitel radikálně změnil systém války proti Rusku
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:50
Rytmusova reklama s invalidním vozíkem vyvolala kritiku. Známá zpěvačka mluví o zesměšňování handicapovaných
EXTRAINFO.cz
dnes, 13:49
2 min
Nejhorší chyba při domácím barvení vlasů není odstín. Některé ženy přehlížejí údaj, který je na krabičce mnohem důležitější
EXTRAINFO.cz
dnes, 13:43
2 min
Mladík na elektrické koloběžce srazil seniora na elektrokole. Ten před jízdou pil
Jihlavská Drbna
dnes, 13:41
1 min
Reklama
Cuketové karbanátky s Hermelínem, které mají pořádnou chuť a překvapí i milovníky masa
Cooky.cz
dnes, 13:33
4 min
Muž podezřelý ze sabotáží v Německu měl seznam víc než 160 cílů
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:33
Ostrý konflikt Gemrotové s Rytmusem. Zpěvačku rozčílilo video, pak ji zablokoval
Žena.cz
dnes, 13:31
Renesanční alchymisté zasvětili honbě za kamenem mudrců své životy i přesto, že ho nikdy nikdo neviděl
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:30
3 min
Když někdo řekne, že už nechce být na světě: co opravdu říct a čemu se raději vyhnout
Poudree.cz
dnes, 13:30
5 min
Reklama
Reklama
Konec „sovětského“ stylu. Nový velitel radikálně změnil systém války proti Rusku
Inspekce varuje před nebezpečným masem z Penny. Lidé ho mají doma, ihned ho vraťte
Dvě manželství skončila rozvodem. Václav Klaus mladší si druhou ženu bral tajně
Věci, které muži chtějí v posteli, ale jen málokdy si o ně řeknou nahlas
Když někdo řekne, že už nechce být na světě: co opravdu říct a čemu se raději vyhnout
Reklama
Reklama