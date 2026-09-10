Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Ikea prodává gadget za 1 500 Kč, který vypadá jako rekvizita ze Star Wars. Lidi ho milují a dávají mu 4,6 z 5 hvězd

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Přenosná lampa s Bluetooth reproduktorem VAPPEBY u nás stojí 1 690 Kč. Na německém webu IKEA jí přes 200 zákazníků dalo 4,6 z 5 hvězd.
Bluetooth lampa VAPPEBY z IKEA

Bluetooth lampa VAPPEBY z IKEA

Zdroj: IKEA
Reklama
Další články z Mobify.cz
Záchranný Windows běží až 8krát rychleji než běžná instalace. Je zdarma a nastartujete ho z USB flashky
Záchranný Windows běží až 8krát rychleji než běžná instalace. Je zdarma a nastartujete ho z USB flashky
macOS 27 Golden Gate je téměř hotový, Apple vypustil finální kandidátní verzi. Češi si ale na klíčové funkce počkají
macOS 27 Golden Gate je téměř hotový, Apple vypustil finální kandidátní verzi. Češi si ale na klíčové funkce počkají

Apple se u macOS 27 Golden Gate dostal do poslední fáze před veřejným vydáním. Čeština ale mezi...

Apple zveřejnil české ceny iPhone 18 Pro, Pro Max i skládacího Duo. Částky vás donutí chodit na přesčasy
Apple zveřejnil české ceny iPhone 18 Pro, Pro Max i skládacího Duo. Částky vás donutí chodit na přesčasy

Skládací iPhone Duo startuje v Česku na 54 990 Kč. Vrcholná varianta s 2 TB stojí 90 990 Kč. Apple právě...

Apple představil AirPods 5 ve dvou verzích. Potlačí hluk i bez špuntů, jenže Češi přijdou o funkci, kvůli které to dává smysl
Apple představil AirPods 5 ve dvou verzích. Potlačí hluk i bez špuntů, jenže Češi přijdou o funkci, kvůli které to dává smysl

Apple poprvé přinesl aktivní potlačení hluku do všech svých otevřených sluchátek, a začíná na 3 490 Kč....

Apple ukázal skládací iPhone, jmenuje se Duo. Cena v ČR bude astronomická a jedno zásadní rozhodnutí překvapilo
Apple ukázal skládací iPhone, jmenuje se Duo. Cena v ČR bude astronomická a jedno zásadní rozhodnutí překvapilo

Apple 9. září 2026 představil svůj vůbec první skládací smartphone. Jmenuje se iPhone Duo, v Evropě...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.