Jak dnes žije Adam z Ulice: Machuta vyměnil ateliéry za výcvik pilotů, na premiéře se objevil ruku v ruce s neznámým mužem

Když na premiéře filmu Jedna bitva za druhou objevil herec Vojtěch Machuta, kterého diváci znali z Ulice, fotografové mačkali spoušť jako o život. VIP život zaznamenal, že totiž zachytili moment, který obletěl internet.
Třicetiletý herec s hustým plnovousem, ve kterém málokdo na první pohled poznal někdejšího seriálového zavalitějšího středoškoláka, přišel ruku v ruce s mužem. Gesto, které podle serveru Expres nepůsobilo jako vtípek pro fotografy. Machuta si ale soukromí hlídá důsledně a k povaze doprovodu se veřejně nevyjádřil. Od seriálového placu k leteckému dispečinku
Machutův odchod z Ulice v roce 2023 nebyl dramatickým rozchodem s produkcí. Kreativní producentka seriálu Silvie Klasová tehdy mluvila o pauze; postava Adama Voláka odešla na stáž a dveře zůstaly otevřené. Důvod byl prozaický:
civilní zaměstnání, které vyžadovalo víc času, než kolik denní seriál dokáže nabídnout. Tím zaměstnáním je pozice ve výcvikové organizaci pro piloty obchodní letecké dopravy. Machuta sám popsal, že po škole dostal nabídku, kterou nemohl odmítnout.
Plánuje a koordinuje výcvik pilotů, kteří létají linkovou dopravu, i klientů, kteří se teprve učí létat. Součástí jeho práce je hlídat, aby celý proces odpovídal letecké regulaci. Konkrétní firmu neřekl, ale typ agendy odpovídá českým výcvikovým centrům typu ATO, která
školí držitele průkazů od soukromého pilota po dopravního. Zárodek téhle cesty je přitom starší než jeho televizní kariéra. Už v rozhovoru pro školní magazín Vysoké školy obchodní v roce 2019 říkal, že ho láká práce v operačním dispečinku, „něco pozemního“, a že by si jednou rád udělal zkoušky aspoň na malé letadlo. Zdroj fotografie: Nextfoto Herectví jako druhá kolej, ne slepá ulička
Označit Machutu za „bývalého herce“ by bylo nepřesné. Spíš si herectví přesunul z hlavní výdělečné činnosti do režimu, který zvládne vedle leteckého výcviku. A ten režim v roce 2026 rozhodně není prázdný.
Aktuální herecké stopy:
Monyová – minisérie na platformě Oneplay, uvedená 15. května 2026, kde hraje Gustava Urbánka. Dcera národa – životopisná minisérie; role mladého hraběte Václava Roberta Kounice. Norway.today – inscenace Divadla Na zábradlí, kde ztvárňuje Augusta. Encyklopedie akčního filmu – představení v Divadle v Celetné. TALK! – epizoda rozhovorového pořadu na Oneplay, kde vystupuje jako host.
Profil na webu
TV Nova ho i v roce 2026 dál vede u role Adama Voláka. Konkrétní termín návratu do Ulice ale oficiálně oznámen nebyl. Zdroj fotografie: Nextfoto Proměna, kterou diváci nečekali
Kdo si Machutu pamatuje z obrazovky jako hladce oholeného kluka v mikině, dnes ho na ulici pravděpodobně mine. Výrazný plnovous, dospělejší styl, jiná postava. Vizuální posun je natolik markantní, že právě na něm stojí většina současných profilových textů, a právě on živí zájem bulváru pokaždé, když se Machuta objeví na veřejné akci.
Premiéra filmu Jedna bitva za druhou tohle umocnila. Nejen kvůli změněnému vzhledu, ale právě kvůli mužskému doprovodu, se kterým přišel. Na starší premiéře přitom Machuta fotografům představil mladou ženu jako svou přítelkyni.
Vojtěch Machuta letos v srpnu oslavil třicáté narozeniny. Na člověka, který strávil podstatnou část dospívání před kamerou denního seriálu, působí překvapivě ukotvený. V praxi jeho dvojí profesní život funguje logicky: opustil každodenní rytmus seriálu, který je časově nejnáročnější formát v českém herectví, a
nechal si projekty s kratším natáčecím blokem, tedy minisérie, jednorázové pořady a divadlo. Letectví mu dává stabilitu, herectví prostor pro tvořivost.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová