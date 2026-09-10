Kdo letí v neděli do Říma, měl by si před odjezdem zkontrolovat let. Na letišti bude 24hodinová stávka

Kdo letí v neděli do Říma, měl by si před odjezdem zkontrolovat let. Na letišti bude 24hodinová stávkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kdo letí v neděli do Říma, měl by si před odjezdem zkontrolovat let. Na Fiumicinu a Ciampinu je hlášena 24hodinová stávka.
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