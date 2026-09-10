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Kdo letí v neděli do Říma, měl by si před odjezdem zkontrolovat let. Na letišti bude 24hodinová stávka

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Cestující, kteří mají na neděli 13. září naplánovanou cestu do Říma nebo odlet z italské metropole, by měli před cestou na letiště zkontrolovat aktuální stav svého spoje. Na obou hlavních římských letištích Fiumicino a Ciampino je vyhlášena celodenní stávka zaměstnanců společnosti ADR Security. Ve stejný den je navíc naplánována další stávka letištního personálu.
Kdo letí v neděli do Říma, měl by si před odjezdem zkontrolovat let. Na Fiumicinu a Ciampinu je hlášena 24hodinová stávka.

Kdo letí v neděli do Říma, měl by si před odjezdem zkontrolovat let. Na Fiumicinu a Ciampinu je hlášena 24hodinová stávka.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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