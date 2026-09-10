Haraslín po jednom zápase v Saúdské Arábii zhubl tři a půl kila. Krajan Duda ho varoval, že to může být ještě horší

Když Haraslín po přestupu poprvé promluvil pro Slovenský futbalový zväz, vybral dvě slova: „velmi náročné.“ Nemyslel tím soupeře, taktiku ani tempo saúdské Pro League. Myslel počasí. Hofuf, město jeho nového klubu, leží v oblasti Al Ahsá na východě Saúdské Arábie; v srpnu tam rtuť šplhá ke 45 °C a vzduch nasákne vlhkostí, která znemožňuje tělu účinně se chladit potem. Haraslín po prvních dnech přiznal výrazný váhový propad, který jasně ukázal, co extrémní tepelný stres dokáže s organismem špičkového sportovce během jediného zápasu.
Dudova zkušenost jako manuál k přežití
Ondrej Duda, slovenský reprezentační středopolař Al-Ettifaqu, prošel stejným šokem o rok dříve. V rozhovoru pro Sportnet popsal realitu bez příkras: 45 °C ve stínu, vlhkost místy až 75 % a hlavně dopad, který se „dost projevuje“ v každém tréninku. Právě tato kombinace je klíčová: samotné vedro by tělo zvládlo lépe, jenže vysoká vlhkost blokuje odpařování potu, tedy hlavní chladicí mechanismus organismu. Duda svou zkušeností Haraslínovi naznačil, že první dny nejsou to nejtěžší. Adaptace teprve přijde a s ní i momenty, kdy bude hůř.
Mezi oběma Slováky je zásadní rozdíl v načasování. Duda měl čas na postupné zvykání, Haraslín podepsal smlouvu 12. srpna a liga odstartovala 13. srpna. Žádný aklimatizační blok. Žádné dva týdny pozvolné expozice. Rovnou ostrý start.
Ani večer v Hofufu nepomůže
Saúdská liga posouvá zápasy do večerních hodin, což na první pohled vypadá jako rozumné řešení. Historická meteorologická data pro Hofuf ale ukazují jinou realitu:
- 20:00 – teplota kolem 40 °C
- 21:00 – teplota kolem 39 °C
To jsou hodnoty, při kterých fotbalové instituce doporučují nucené přestávky na chlazení. Podle směrnic FIFPRO by při vysokém tepelném stresu měl být k dispozici led, studené nápoje i stín na lavičce. Při ještě vyšších hodnotách přichází na řadu odklad zápasu. Večerní výkop tedy problém zmírňuje, neřeší.
Co říká fyziologie o Haraslínově úbytku
Mezinárodní olympijský výbor v konsensuálním stanovisku k soutěžení v horku uvádí, že ztráta tekutin snižuje objem krevní plazmy, zvyšuje kardiovaskulární zátěž a zhoršuje schopnost těla regulovat teplotu. Bezpečnostní hranice stojí na dvou procentech tělesné hmotnosti, pod tuto mez by sportovec neměl klesnout. Bez znalosti Haraslínovy výchozí váhy nelze přesně říct, jestli jeho úbytek tuto hranici překročil. Ale i konzervativní odhad naznačuje, že šlo o výkyv, který si žádá pečlivé řízení.
Rizikové spektrum sahá od svalových křečí přes vyčerpání z tepla až po úpal z fyzické námahy. MOV ho označuje za jednu z hlavních život ohrožujících příčin u sportovců, a zároveň za stav, kterému lze prevencí předejít. Klíč leží v aklimatizaci: minimálně 60–90 minut denní expozice horku po dobu dvou týdnů, alespoň čtyři sezení týdně.
Proč tam vůbec jdou
Haraslín sám přiznal, že šlo o „jedno z nejtěžších rozhodnutí v životě.“ Ale také o jediné, které dávalo smysl, protože nabídka z Al Fatehu byla podle jeho slov jedinou na stole. Duda byl u svého přestupu otevřenější: finanční podmínky v Saúdské Arábii jsou nesrovnatelné s tím, co nabízela Serie A. Motivace obou hráčů je pragmatická, ne romantická.
V saúdské lize 2026/2027 figuruje i český brankář Jindřich Staněk, který zamířil do Al Hazemu. Středoevropský fotbal tak má v pouštní soutěži hned tři zástupce, kteří se musí vyrovnat s podmínkami, jaké žádná příprava v Česku ani na Slovensku nesimuluje.
Haraslín po příchodu řekl, že věří v rychlou aklimatizaci. Fyziologie říká, že potřebuje minimálně čtrnáct dní. Jeho sezona začala o den dříve, než stačil podepsat smlouvu, a váha na to zareagovala jako první.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle