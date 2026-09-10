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Vznikne pátý Matrix? Tvůrce nového dílu má pro jeho tvorbu zásadní podmínku

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Pátý Matrix zatím vzniká hlavně na papíře a je vidět, že jeho tvůrce Drew Goddard bere svou práci vážně. Až tak moc, že ke slovu přijdou sestry Wachowské.
Vznikne pátý Matrix? Tvůrce nového dílu má pro jeho tvorbu zásadní podmínku

Vznikne pátý Matrix? Tvůrce nového dílu má pro jeho tvorbu zásadní podmínku

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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