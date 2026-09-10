Vznikne pátý Matrix? Tvůrce nového dílu má pro jeho tvorbu zásadní podmínku

Lana
a Lilly Wachowské
daly popkultuře jeden z nejvýznačnějších darů, jaké mohly dát: sérii Matrix
. Kyberpunkový příběh spojil prvky mytologického vyprávění, mysteriózního sci-fi, hongkongských stříleček i filozofických textů a zajímavým způsobem přispěl k tzv. transmediálnímu vyprávění; jeho příběh se rozrůstal i prostřednictvím počítačových her. Celkem vznikly čtyři hrané filmy
, jedna animovaná antologie
a hromada dalšího doprovodného materiálu. Třebaže Matrix Resurrections byl spíše propadákem, Warner Bros. připravují pátý díl, na němž pracuje osvědčený tvůrce. Jeho účast nicméně zjevně závisí na jedné věci, kterou mají v rukou původní tvůrkyně.
Nový Matrix píše Drew Goddard, scenárista Marťana a Spasitele. Ten se nedávno nechal slyšet , že zrovna usilovně pracuje na scénáři k novému Matrixu, což je náročný proces, a dosud nesdělil nic o příběhu či návratu původních hrdinů. Není se čemu divit, Matrix je dílo, které je třeba brát hodně vážně, a lze si představit tlak, jemuž je Goddard vystaven. Tím spíš, že sám má velmi zvláštní podmínku, která rozhodne o tom, zda u projektu zůstane. Alespoň to potvrdila Lilly Wachowski v rozhovoru pro The Business.
„Osobně už si na tomhle pískovišti hrát nechci. Mám dost. Ale pořád je tady ta věc na vážkách, na které pracuje Drew Goddard, a ten nechce pokračovat bez našeho požehnání. To je složitější situace. Možná do toho obě trošku strčíme nos a uvidíme, jak se v tom budeme cítit,“ uvedla režisérka. Postoji Lilly Wachowské se nelze divit. Posledním výdělečným filmem, na kterém se podílela, byla komiksovka V jako Vendeta. Od té doby se účastnila ambiciózních a velmi osobitých projektů, které však končily propadákem. V posledních letech se vzdálila velkým hollywoodským trhákům a rozpracovala několik skromnějších projektů, všechny ale postupně za různých okolností opustila.
Její únava je pochopitelná, zároveň je příjemné vidět, že ji fascinující fikční svět, který pomohla vytvořit, zajímá natolik, aby alespoň zhodnotila nastávající projekt. Není to nijak bezvýznamné gesto. Pokud Goddard její požehnání nedostane a odstoupí, pátý Matrix prostě vznikne s jiným hlavním tvůrcem, pokud jej bude Warner Bros. stále chtít. Samotný fakt, že je ochotná uvažovat o tom, zda gesto učiní, může znamenat, že se od značky úplně neodstřihla, a samotná žádost je pro ni zároveň signálem, že přes všechny dosavadní neúspěchy na její práci stále záleží.
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Zdroj: Screen Rant