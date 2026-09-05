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Starý notebook nevyhazujte, může vám ušetřit tisíce. Stačí nainstalovat jeden program a máte domácí server zdarma

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Jeden bezplatný program dokáže ze starého notebooku udělat domácí mediální server, který nahradí nákup NAS krabičky za více než pět tisíc korun.
Notebook Dell

Notebook Dell

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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