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Fotbalisté Artisu doma podlehli Plzni 0:3 a připsali si čtvrtou ligovou porážku v řadě

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Fotbalisté Plzně zvítězili v 7. kole první ligy na hřišti nováčka Artisu Brno 3:0. Všechny branky vstřelili už v první půli, kdy se trefili Amar Memič, Cheick Souaré a Lukáš Červ. Viktoria zvítězila teprve podruhé v sezoně nejvyšší soutěže a poprvé pod trenérem Radoslavem Kováčem. Na druhé straně Západočeši bodovali páté kolo po sobě a v neúplné tabulce jsou osmí, k dobru navíc mají odložený zápas v Hradci Králové. Artis vyhrál jediné ze sedmi kol a je třináctý.
Fotbalisté Artisu doma podlehli Plzni 0:3 a připsali si čtvrtou ligovou porážku v řadě

Fotbalisté Artisu doma podlehli Plzni 0:3 a připsali si čtvrtou ligovou porážku v řadě

Zdroj: Artis Brno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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