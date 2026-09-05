Navigace bez GPS i bez signálu: Němečtí vědci zjistili, že magnetické pole Země funguje jako otisk prstu každého místa

GPS i bez signálu neznamená navigaci holýma rukama. Znamená to bez jakéhokoli externího rádiového zdroje, bez satelitů, bez Wi-Fi, bez Bluetooth majáků. Místo nich pracuje magnetometr, akcelerometr a předem vytvořená mapa magnetického pole. A „otisk prstu každého místa“? To je metafora pro jev, který vědci z DLR Institute of Communications and Navigation v bavorském Oberpfaffenhofenu zkoumají už řadu let: ocelové koleje, železobetonové mosty a další feromagnetické struktury kolem nás deformují zemské magnetické pole způsobem, který je na každém místě jiný, ale na stejném místě pokaždé prakticky totožný. Právě tyto opakovatelné vzory, magnetické signatury, dokáže senzor přečíst a porovnat s mapou. Výsledkem je poloha. Bez jediné družice na obloze.
Proč vůbec hledat alternativu k GPS
GPS, přesněji celý systém satelitní navigace GNSS, funguje skvěle na otevřeném prostranství. Jenže v tunelu, podzemním parkovišti nebo hustém městském kaňonu signál mizí. A existuje ještě horší scénář: někdo ho úmyslně ruší nebo falšuje. DLR samo v červnu 2026 upozornilo, že rušení a podvržení satelitní navigace představují rostoucí hrozbu pro dopravu i bezpečnost státu. Jeden rušič za pár tisíc korun dokáže v okruhu stovek metrů vyřadit navigaci kamionů, záchranných vozidel i vlaků.
Právě proto DLR nehledá náhradu GPS, ale nezávislou záložní vrstvu. Jejich vlastní práce z roku 2021 to říká přímo: žádná jediná lokalizační metoda nejspíš nesplní všechny požadavky na přesnost a spolehlivost současně. Magnetická navigace má být levná, odolná a funkční přesně tam, kde satelity selhávají.
Jak magnetický „otisk prstu“ vzniká
Představte si železniční trať. Koleje, výhybky, stožáry trakčního vedení, ocelové mosty, to všechno jsou feromagnetické objekty, které lokálně ohýbají zemské magnetické pole. Na rovném úseku mezi poli vypadá pole jinak než u ocelového mostu a ten zase jinak než v tunelu s železobetonovou výztuží. DLR tyto deformace měří trojosým magnetometrem a zaznamenává jako profil podél trasy.
Klíčová vlastnost: na stejném místě naměříte příště prakticky stejný vzor. Na jiném místě jiný. Odtud ta metafora otisku prstu. Není to slib absolutní jedinečnosti každého centimetru; DLR samo upozorňuje, že mapa musí mít vysokou prostorovou variabilitu, aby rozlišení fungovalo. Ale na železnici, kde se střídají mosty, tunely, stanice a otevřená krajina, je variabilita přirozeně bohatá.
Od pěti metrů k jednomu: šest let měření
Tohle není objev z minulého týdne. Časová osa ukazuje systematickou práci:
- 2020 – první reálný test na regionálním vlaku. Magnetometr, odometr a mapa tratě. Výsledek: celková chyba (RMSE) pod 5 metrů.
- 2021 – DLR zaznamenává institucionální milník: první demonstrace magnetické navigace vlaku napříč Německem.
- 2022 – vysokorychlostní vlak ICE osazený 28 senzory projíždí 2 200 kilometrů včetně tunelů. Data potvrzují, že signatury jsou čitelné i při rychlosti přes 200 km/h.
- 2024 – nová práce řeší problém slepice a vejce: jak vytvořit magnetickou mapu tam, kde GNSS vůbec není? Řešením je Graph SLAM, algoritmus, který kombinuje odometr a magnetometr a hledá „smyčky“, kde se vlak vrací na stejné místo.
- 2026 – přijatý konferenční příspěvek pro ION GNSS+ 2026 v Orlandu uvádí při fúzi magnetometru s odometrem a kalibrací dosažení přesnosti pod jeden metr na berlínských tratích.
Za šest let se chyba zmenšila z pěti metrů na méně než jeden metr. Autoři Benjamin Siebler, Andreas Lehner, Benedikt Merk a Stephan Sand prezentují výsledky 17. září 2026. Plný text zatím veřejně dostupný není; jde o přijatý příspěvek uložený 25. srpna 2026, nikoli o komerční produkt.
Co to znamená pro běžného člověka
Magnetometr máte v kapse. Dnešní smartphony ho obsahují standardně, proto funguje digitální kompas. Teoreticky by tedy telefon mohl magnetické signatury číst. Jenže mezi „teoreticky může“ a „nahrazuje GPS v mobilu“ leží propast. Aktuální výsledky DLR stojí na pečlivě vytvořené mapě prostředí, fúzi více senzorů a kalibraci, ne na samostatné mobilní aplikaci.
Největší reálný dopad dnes leží jinde než v telefonu:
- Tunely a podzemní úseky – vlak ví, kde je, i když satelitní signál nepronikne.
- Rušené prostředí – magnetická lokalizace je imunní vůči rušičkám, protože nečte rádiový signál z oblohy, ale pole kolem sebe.
- Bezpečnostně citlivá doprava – redundantní vrstva, která funguje, i když primární navigace selže.
Pro české metro je odpověď rozdvojená. Lokalizace vlaku v tunelu, ano, to DLR přímo testuje. Navigace cestujících na nástupišti, tam data z mnichovských stanic ukázala, že přijíždějící a odjíždějící soupravy pole výrazně mění, čímž mapu destabilizují. Žádný veřejně oznámený harmonogram nasazení v Česku neexistuje.
Doplněk, ne revoluce
Srovnání s Bluetooth majáky ukazuje hlavní výhodu magnetické metody: nepotřebuje žádnou dodatečnou infrastrukturu. Žádné vysílače na zdech, žádnou údržbu baterií. Pole prostě je. Naopak BLE systémy s iBeacony umějí v ideálních podmínkách přesnost kolem 0,7 metru, ale vyžadují instalaci a jsou citlivé na odrazy signálu.
Magnetická navigace nevyhrává všude. Vyhrává tam, kde není infrastruktura, kde GNSS chybí a kde záleží na tom, aby poloha nebyla zfalšovatelná zvenčí. Pro běžnou spotřební navigaci, tedy když chcete otevřít mapu a najít nejbližší kavárnu, zůstává satelitní systém nepřekonaný. Ale pro vlak v tunelu pod Berlínem, který potřebuje vědět, kde stojí s přesností na desítky centimetrů, je magnetický otisk prstu tratě něco, co žádná družice nedokáže dodat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík