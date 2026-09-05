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Sousedův kohout mu nedal v noci spát: Marton nakonec našel řešení, které problém ukončilo jednou provždy

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Život na vesnici se zvířaty počítá. Jenže když se kohout pravidelně ozývá hluboko v noci přímo u sousedova plotu, může se i běžná součást venkova změnit v problém. Martin několik týdnů hledal způsob, jak situaci vyřešit bez hádek a úřadů.
Kvůli sousedovu kohoutovi se Libor pořádně nevyspal: Nakonec našel způsob, jak nočnímu buzení zabránit.

Kvůli sousedovu kohoutovi se Libor pořádně nevyspal: Nakonec našel způsob, jak nočnímu buzení zabránit.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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