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Nedělní cíl? Vítězství: Alpine chce dokončit italský zázrak

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Alpine dokonale všechny šokoval a jako jediný tým v této sezoně narušil hegemonii nejlepší čtyřky. Ambice Francouzů však nekončí jen u sobotního úspěchu.
Nedělní cíl? Vítězství: Alpine chce dokončit italský zázrak

Nedělní cíl? Vítězství: Alpine chce dokončit italský zázrak

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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