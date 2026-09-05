Plastová lahev zabodnutá do krtčiny vyžene krtka z celé zahrady. Stačí ji upravit jedním střihem a vítr udělá zbytek

Krtci dokážou nadělat vrásky nejednomu majiteli zahrady. Tito podzemní tvorové jsou sice sami o sobě zajímaví, ale
mezi záhony nebo na trávníku umí způsobit značné škody. Jejich spletité chodby a nenasytný apetit mohou rychle zničit tvrdou práci zahradníků a zanechat za sebou doslova zkázu. Ale nebojte se, v boji proti těmto nevítaným hostům vám může pomoci několik důmyslných strategií. Jak krtci škodí zahradě
Jejich podzemní chodby mohou narušit strukturu půdy a poškodit kořeny rostlin, což má za následek zpomalení růstu a snížení výnosů. A zahrada také samozřejmě nebude vypadat nijak zvlášť esteticky (a jako bonus vám budou krtiny překážet i při sekání trávy). A co tedy s tím?
Krtci opravdu nesnáší hluk
Jedním z nejzajímavějších aspektů krtků je jejich citlivost na hluk. A právě toho můžete využít a vyrobit si šikovný plašič krtků. Z plastových lahví nebo plechovek vytvořte konstrukci, která bude při pohybu nebo větru vydávat silný a nepříjemný hluk. A protože krtci raději vyhledávají méně hlučná místa, poměrně rychle se odstěhují.
Vsadit lze i na vhodné vůně
Další možností, jak krtky vypudit, je použití aromat, která krtci nesnášejí. Můžete si tedy opatřit například benzín nebo aceton. Do těchto kapalin
ponořte hadry a strategicky je rozmístěte po krtčích tunelech. Jakmile se zápach rozptýlí v podzemních komorách, dojde k rychlému exodu těchto nepříjemných chlupatých návštěvníků. Uvidíte, že je na zahradě dlouho neuvidíte. Zdroj fotografie: Pixabay Vsadit může i na ultrazvuk
Ovšem pomoc můžete najít i v oblasti moderních technologií, a to díky ultrazvukovým plašičům. Tato zařízení vysílají ultrazvukové vlny, které jsou pro člověka nepostřehnutelné, ale pro
krtky vytvářejí doopravdy nehostinnou atmosféru. Stačí tato zařízení strategicky rozmístit po zahradě a už máte napůl vyhráno. Klíčem k zahradě bez krtků je podmáslí a syrovátka
Z kombinace těchto nenápadných ingrediencí vzniká účinný lektvar, který krtci nesnášejí. Aplikace této 100% přírodní a ekologické směsi přímo do krtčích tunelů je jednoduchá, a přitom velmi účinná. A jak to provést? Připravte si směs smícháním stejných dílů podmáslí a syrovátky.
Zdroj fotografie: Freepik
Směs opatrně vpravte do krtčích chodeb a zajistěte, aby se dostala do nitra jejich labyrintových příbytků. Kouzlo tohoto postupu spočívá v jeho opakování.
Jednoduše pokračujte v aplikaci směsi podmáslí a syrovátky po delší dobu a vytrvale krtky odrazujte od toho, aby se ve vaší milované zahradě utábořili. Uvidíte, že budete brzy úspěšní. Pomohou i přírodní vůně
Využít ovšem silné vůně okurek, citrusových slupek nebo esenciálních olejů a vytvořit tak pro tyto podzemní škůdce nevítané prostředí. Silný nálev z okurky lze nalít přímo do krtčích tunelů a donutit je tak, aby hledali útočiště jinde. Podobně vám může
posloužit odvar z citrusové kůry nebo roztok esenciálních olejů a vody. A jestliže vás místo krtků trápí třeba mšice nebo jiný škodlivý hmyz, můžete proti nim použít osvědčený postřik s pálivou paprikou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři