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Americké zástrčky mají na kolících záhadné dírky. Většina lidí netuší, k čemu slouží a proč tam dodnes zůstaly

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Dva malé otvory poblíž špičky plochých kolíků amerických zástrček nejsou výrobní vada. Vznikly jako mechanický zámek a přežily přes 100 let.
Americká zásuvka v ruce

Americká zásuvka v ruce

Zdroj: Sensitive_Kale_2598 / Reddit
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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