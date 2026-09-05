Americké zástrčky mají na kolících záhadné dírky. Většina lidí netuší, k čemu slouží a proč tam dodnes zůstaly

Když vytáhnete z kufru americký nabíjecí adaptér nebo si prohlédnete zástrčku na jakémkoli spotřebiči zakoupeném v USA, najdete na obou plochých kolících kruhový otvor. Vypadá nenápadně, skoro jako stopa po lisování. Jenže jde o záměrný konstrukční prvek, který má vlastní historii, vlastní místo v normě a vlastní důvod, proč tam po více než století stále je, i když ho dnes běžný uživatel k ničemu nepotřebuje. Že jde o málo známý detail, potvrzuje i fakt, že americká asociace výrobců NEMA mu věnuje samostatnou sekci ve svém FAQ. Otázka „co jsou ty dírky“ se zkrátka opakuje tak často, že si zasloužila oficiální odpověď.
Zástrčka, která vznikla v lampové objímce
Na přelomu 19. a 20. století neexistovaly stěnové zásuvky, jak je známe. Elektřina v domácnostech sloužila téměř výhradně k osvětlení a proud se odebíral přes Edisonovu lampovou objímku, šroubovací patici, která původně držela žárovku. Kdo chtěl připojit ventilátor nebo topné těleso, musel vyšroubovat žárovku a na její místo nasadit improvizovaný adaptér. Bylo to nestabilní, nepraktické a nebezpečné.
Řešení přišlo 8. listopadu 1904, kdy americký patentový úřad publikoval dva patenty Harveyho Hubbella. V patentu US 774250 Hubbell výslovně popisuje cíl: umožnit bezpečné využití proudu i lidem bez elektrotechnických znalostí, pro světla, ventilátory, motory, topná zařízení, dokonce chirurgické přístroje. Druhý patent ze stejného dne přidává klíčový detail: ploché čepele kolíků mají vybrání, do kterého v protikusu zapadne pružinový výstupek. Zástrčka se tak v objímce mechanicky zajistí a nevypadne.
Právě tady se rodí ony „záhadné“ dírky. Nešlo o estetiku ani o úsporu materiálu. Šlo o zámek.
Od zámku k reliktu
Hubbellův koncept se masově rozšířil; podle dobového shrnutí Bureau International des Expositions byla jeho zástrčka do roku 1915 běžnou součástí amerických domácností. V témže roce Hubbell podal další patent, který přidal polarizaci: jedna čepel byla širší než druhá, aby zástrčka šla zasunout jen v jedné orientaci. Tím se položil základ dnešního amerického standardu NEMA 1-15 a 5-15.
Jenže s rozvojem technologie se měnily i zásuvky. Postupně během 20. století, zejména po revizích bezpečnostních požadavků organizace UL, začaly americké zásuvky používat dostatečně silné pružinové kontakty, které zástrčku udrží samy, bez potřeby výstupku zapadajícího do otvoru. Výrobci zásuvek od detentů většinou upustili.
A přesto otvory v kolících zůstaly. Proč?
Norma, která konzervuje minulost
Odpověď je prozaicky byrokratická a zároveň fascinující. Standard ANSI/NEMA WD 6 otvory v čepelích stále připouští jako volitelný prvek. Nejsou povinné, ale pokud je výrobce zástrčky použije, musí dodržet předepsaný rozměr, polohu i zkosený náběh, a to kvůli zpětné kompatibilitě se staršími zásuvkami a konektory, které detent stále mají.
NEMA ve svém FAQ výslovně uvádí, že u běžných domácích zástrček typu „straight-blade“ nemá otvor žádnou jinou mechanickou, elektrickou ani tepelnou funkci. Nezvyšuje vodivost, nesnižuje teplotu, nezlepšuje kontakt. Pro běžného uživatele je funkčně irelevantní, zda jeho zástrčka otvory má, nebo ne.
Zástrčky bez dírek existují a fungují naprosto stejně. Samotná přítomnost nebo absence otvoru není ukazatelem kvality ani bezpečnosti.
Kde dírky ještě žijí svůj druhý život
Jedno okrajové, ale reálné využití přece jen přetrvalo, a najdete ho v průmyslu, ne v domácnosti. Firma Hubbell (ano, ta samá, jejíž zakladatel zástrčku vynalezl) dodnes vyrábí takzvané bezpečnostní uzamykací pomůcky. Jde o zařízení, která se nasadí na zástrčku a fyzicky zabrání jejímu zasunutí do zásuvky, typicky během údržby stroje, aby ho nikdo nemohl omylem zapnout. Některé z těchto pomůcek jsou navržené přímo pro zástrčky s otvory v čepelích: kolíček nebo pojistka projde otvorem a zástrčku zablokuje.
Nejde o dětskou pojistku ani o domácí vychytávku. Je to průmyslový bezpečnostní standard pro pracoviště, kde neoprávněné zapojení může stát život.
Americký relikt versus evropská logika
Srovnání s tím, co známe z vlastní zdi, se přímo nabízí. Evropský systém Schuko, který používáme i u nás, stojí na úplně jiném principu. Zástrčku drží pružinové kontakty uvnitř zásuvky, které obepínají kolíky po celém obvodu. Boční ochranné kontakty zajišťují uzemnění ještě předtím, než začne téct proud. Žádné otvory v kolících Schuko nepotřebuje a nikdy nepotřeboval.
Americký systém naproti tomu vyrostl z éry, kdy se elektřina odebírala z lampové objímky a zástrčka potřebovala vlastní mechanický zámek, aby v ní vůbec držela. Když se zásuvky zlepšily natolik, že zámek přestal být nutný, otvor v normě zůstal jako tichý pozůstatek doby, kdy byl nezbytný.
Standardizace občas funguje jako geologická vrstva: i když povrch vypadá moderně, pod ním přežívají struktury, jejichž původní smysl dávno zmizel. Dva malé otvory v americké zástrčce jsou přesně takovým fosilem, připomínkou Harveyho Hubbella a jeho pružinového zámku z roku 1904, který změnil způsob, jakým se celý kontinent připojuje k elektřině.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík