Richard Müller slaví 65 let. Zpěvák výrazně zhubl, na jednu část své minulosti ale pyšný není

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Richard Müller slaví 65 let. Zpěvák výrazně zhubl, na jednu část své minulosti ale pyšný neníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Slovenský zpěvák Richard Müller slaví pětašedesáté narozeniny ve výborné formě. Výrazně zhubl, změnil životní přístup a popsal okolnosti záchrany před pádem.
Richard Müller v roce 2023
Zdroj: FOTO:Bojars, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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