Reklama
1 min
Americká datacentra chtějí vlastní jaderné zdroje až o výkonu 6 GWPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Americká společnost NANO Nuclear Energy uzavřela s Tillman Global Holdings nezávaznou komerční dohodu, která má připravit využití pokročilých jaderných reaktorů…
Bouncing-7unit-scaled
Zdroj:
Reklama
Nový web EDC má usnadnit cestu k sdílení elektřiny, akumulaci i flexibilitě
Elektroenergetické datové centrum (EDC) spustilo nové webové stránky. Reaguje tak na rychlý růst sdílení...
AI nemusí být žroutem energie. Klíčová je správná velikost modelu
Umělá inteligence se stále častěji dostává do centra debat o spotřebě energie a dopadech moderních...
Tento měsíc k nám začne proudit norská ropa. A bude ji hodně
Tříletá smlouva s Equinorem počítá s dodávkami v rozmezí od pěti do více než devíti milionů tun ropy ročně...
Čtvrtkilometrový výtah na stěně kaňonu zkrátil dětem cestu do školy
V odlehlé části Číny byl vybudován nový výtah zabudovaný do stěny hlubokého kaňonu. Výtah Fuyao Ladder...
Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...Všechny články tohoto autora →
Velký kvíz o francouzské kuchyni: Pro skutečné znalce by skóre 10/10 neměl být problém
Cooky.cz
dnes, 02:15
2 min
Andělské slzy v čokoládové verzi, která zlatavému moučníku s kapkami dodá nevídaný šmrnc
Cooky.cz
dnes, 01:34
5 min
UFC debut jako hrom. Parnasse ukončil Hookera za 155 sekund
MMAMAG.cz
dnes, 01:10
1 min
Šípky: Podzimní korále plné vitamínů jsou nezbytnou výbavou každé spižírny
FAJNTIP.cz
dnes, 01:00
1 min
Americká datacentra chtějí vlastní jaderné zdroje až o výkonu 6 GW
Volty
dnes, 01:00
1 min
Reklama
Keita zničil Naimova, pak si sedl mezi fanoušky a tleskal sám sobě
MMAMAG.cz
dnes, 01:00
1 min
Campbell zlomil Peeka ve třetím kole. V Paříži slaví první výhru v UFC
MMAMAG.cz
dnes, 00:50
1 min
Keita v UFC konečně zabral. Naimova tvrdě vypnul už v prvním kole
MMAMAG.cz
dnes, 00:40
1 min
UFC Paris: Pinto přežil knockdown a ukončil Spanna. V UFC zůstává neporažený
MMAMAG.cz
dnes, 00:30
2 min
UFC Paris: Sy měl Bukauskase na lopatě. Litevec ho pak ukončil kolenem a údery
MMAMAG.cz
dnes, 00:15
1 min
Reklama
Lance Stroll dosáhl v Monze kvalifikačního rekordu, o který nestál
SvětFormule.cz
5. 9. 2026, 22:12
1 min
Ovladač nefunguje a baterie nikde. Stačí kousek alobalu, ale musíte ho vložit přesně na jedno místo
adbz.cz
5. 9. 2026, 21:55
2 min
Plastová lahev zabodnutá do krtčiny vyžene krtka z celé zahrady. Stačí ji upravit jedním střihem a vítr udělá zbytek
Chalupáři-Zahrádkáři
5. 9. 2026, 21:47
2 min
Navigace bez GPS i bez signálu: Němečtí vědci zjistili, že magnetické pole Země funguje jako otisk prstu každého místa
Mobify.cz
5. 9. 2026, 21:46
4 min
Po třech hodinách skončila schůzka amerických vyjednavačů s Putinem. Míří do Kyjeva
Aktuálně.cz - Zprávy
5. 9. 2026, 21:46
Reklama
Fanoušci vidí v Duclosovi dalšího Procházku. Debut v UFC ukončil TKO
MMAMAG.cz
5. 9. 2026, 21:40
1 min
UFC Paris: Benouaich ukončila krvavý zápas škrcením. Soupeřku uspala ve druhém kole
MMAMAG.cz
5. 9. 2026, 21:18
1 min
Nedělní cíl? Vítězství: Alpine chce dokončit italský zázrak
SvětFormule.cz
5. 9. 2026, 20:24
1 min
Americké zástrčky mají na kolících záhadné dírky. Většina lidí netuší, k čemu slouží a proč tam dodnes zůstaly
Mobify.cz
5. 9. 2026, 20:03
4 min
Místo nového začátku přišla studená sprcha. Belohorcová může řešit ztracené miliony
Žena.cz
5. 9. 2026, 19:40
Reklama
Hamilton obešel téma kvalifikační spolupráce: V garáži byl zmatek
SvětFormule.cz
5. 9. 2026, 19:39
1 min
Chalupáři: Zpocený svůdník Menšík, Sovákovo pravidlo na place a opilecký skandál před manželkou režiséra
Seriálový svět
5. 9. 2026, 19:21
3 min
Kateřina Brožová se tvrdě pustila do Jana Krause a jeho pořadu: Její ostrá slova zarazila veřejnost
In-lifestyle.cz
5. 9. 2026, 19:21
3 min
Hrozila jí smrt a vlastní kolegové žádali nejvyšší trest: Jiřina Štěpničková skončila v pasti StB
Aplausin.cz
5. 9. 2026, 19:21
2 min
Přírodní náhrada deodorantu se ukrývá mezi běžnými zásobami ve spíži. Domácí recept slibuje svěží vůni bez zbytečné chemie
Zdravestravovani.eu
5. 9. 2026, 19:20
3 min
Reklama
Kristýna Leichtová bez příkras: Ukázala tělo po porodu a otevřeně podporuje kojení na veřejnosti!
Aplausin.cz
5. 9. 2026, 19:20
2 min
Rodina Bruce Willise chce pomoci vědě: Řešila, co bude po jeho smrti s mozkem
Aplausin.cz
5. 9. 2026, 19:19
2 min
Sousedův kohout mu nedal v noci spát: Marton nakonec našel řešení, které problém ukončilo jednou provždy
Trendy Život
5. 9. 2026, 19:19
5 min
Tele Tele si střílelo z věcí, které jsou dnes tabu. Genzer přiznává, že podobný humor by už kvůli korektnosti neprošel
ReadZone
5. 9. 2026, 19:18
4 min
Richard Müller slaví 65 let. Zpěvák výrazně zhubl, na jednu část své minulosti ale pyšný není
ReadZone
5. 9. 2026, 19:18
3 min
Reklama
Zora Jandová bývala známou tváří pohádek a filmů. Z obrazovek zmizela, dnes slaví 68 let jako elegantní dáma s brýlemi
ReadZone
5. 9. 2026, 19:13
3 min
Kdysi se bála pětikilometrového závodu. Teď chce učitelka matematiky překonat za šest dní 975 kilometrů a pokořit i muže
SportWin
5. 9. 2026, 19:11
2 min
Benátské vězení, ze kterého utekl Casanova. Tajemný příběh Piombi a Pozzi
Svět cestovatele
5. 9. 2026, 19:09
3 min
Bouzková byla jako zeď. Mučila Šwiatekovou, přesto na US Open končí jako Bartůňková
Aktuálně.cz - Sport
5. 9. 2026, 19:03
Monza mohla být svědkem katastrofy: Leclerc je z Ferrari zklamaný
SvětFormule.cz
5. 9. 2026, 19:00
1 min
Reklama
Fotbalisté Artisu doma podlehli Plzni 0:3 a připsali si čtvrtou ligovou porážku v řadě
Brněnská Drbna
5. 9. 2026, 18:45
2 min
Fotbalisté Artisu podlehli Plzni 0:3, prohráli tak všechny čtyři domácí ligové zápasy
Brněnská Drbna
5. 9. 2026, 18:45
2 min
Sonos oživil legendární Play a výsledek překvapil. Malý reproduktor hraje jako velký, ale cena vás nepotěší
Mobify.cz
5. 9. 2026, 18:44
4 min
Mechaniky opět čeká noční: Vzadu se něco rozbilo
SvětFormule.cz
5. 9. 2026, 18:29
1 min
Gulášfest v Lukách: Sešla se tu spousta fajn lidí, zhodnotil cyklista z Jihlavy
Jihlavská Drbna
5. 9. 2026, 18:11
3 min
Reklama
Reklama
Drtivá porážka od Ukrajinců? Americký velitel řekl, co se při cvičení skutečně stalo
Stát nabízí chalupy, hotely i auta za pakatel. Kdo sleduje tenhle web, kupuje za zlomek tržní ceny
Václav Neckář se loučil s jediným synem: Zdrceného zpěváka museli na pohřbu podpírat
Místo nového začátku přišla studená sprcha. Belohorcová může řešit ztracené miliony
Proč je Antarktida nejextrémnější místo na Zemi: Nejchladnější, nejsušší, největrnější a nejvyšší. Antarktida sbírá rekordy z jednoho překvapivého důvodu
Reklama
Reklama