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Americká datacentra chtějí vlastní jaderné zdroje až o výkonu 6 GW

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Americká společnost NANO Nuclear Energy uzavřela s Tillman Global Holdings nezávaznou komerční dohodu, která má připravit využití pokročilých jaderných reaktorů…
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Bouncing-7unit-scaled

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