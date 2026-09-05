Kateřina Brožová se tvrdě pustila do Jana Krause a jeho pořadu: Její ostrá slova zarazila veřejnost

Show Jana Krause tentokrát nevyvolala debatu kvůli ostré replice moderátora, ale kvůli výběru hosta. Prima dopředu avizovala kontroverzní večer a po odvysílání se ostře ozvala i Kateřina Brožová.
Show Jana Krause se už dlouhé roky opírá o směs známých tváří, osobních historek a lidí, kteří do televizního studia nepřicházejí pouze s klasickým profesním životopisem. Diváci na to bývají zvyklí, patří to k formátu. Pozornost často přitahují díly, v nichž se na červené pohovce objeví někdo mimo obvyklý okruh celebrit. Na In-Lifestyle jsme zaznamenali, že jedna z pozvaných osob do aktuálního dílu vzbudila docela velké emoce.
Objevují se výrazná jména i profese mimo hlavní proud
Jan Kraus v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, že hosty si do pořadu sám zásadně nezve. Pro moderátora by to podle něj byla cesta ke zkáze, nebo přinejmenším velká chyba. Show dlouhodobě stojí na trojici rozdílných hostů. Vedle celebrit se v ní objevují podnikatelé, lidé z méně obvyklých profesí nebo osobnosti, které za sebou mají výrazný životní příběh. Někdy se tak ve studiu objeví člověk, u něhož se reakce publika nedají moc dobře odhadnout.
Na aktuální díl lákala Prima poměrně přímo. Na Instagramu Show Jana Krause i na Facebooku pořadu se objevila zmínka o „kontroverzním hostovi dnešního večera“ a rozhovoru, který rozhodně nebude nuda. Tím hostem byla Heduš Nová, manažerka a vedoucí nočního klubu Lotus. V komentářích to vzbudilo docela živou diskuzi. Ne tedy vždy úplně korektní a slušnou.
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Lotus patří k podnikům, které v pražské noci vydržely desítky let
V rychlých komentářových přestřelkách tento detail trochu zaniká, přitom není úplně vedlejší. Lotus není nový podnik, který by vznikl kvůli jedné vlně pozornosti. Podle dostupných informací funguje od 90. let a v pražském nočním životě má pověst místa, o němž vědí i lidé, kteří do podobných klubů normálně nechodí. Heduš Nová tedy nepřišla do pořadu jako celebrita v běžném smyslu. Mluvila za prostředí, které část veřejnosti odmítá, jiné znervózňuje, ale existuje tu dlouhodobě.
Tady je ale zajímavější věc než samotný nesouhlas některých komentujících. Krausův pořad se roky pohybuje někde mezi rozhovorem, společenskou debatou a televizní atrakcí. Herec, politik nebo sportovec do toho zapadne bez delšího vysvětlování. Host z nočního klubu už u části diváků vyvolá otázku, jestli jde pořád o legitimní téma, nebo o snahu vytáhnout pozornost za každou cenu.
Brožová kritizovala hosta i způsob, jakým Prima díl nabízela
Nejhlasitěji se ozvala Kateřina Brožová. Ta napsala do komentářů: „Hmmm, je třeba zvednout sledovanost? Úpadek Honzíku.“ Nebyla to jen poznámka k Heduš Nové jako takové. Z té formulace je podle nás patrné, že Brožové vadil i způsob propagace, tedy práce se slovem „kontroverzní“ a slib, že rozhovor nebude nudit.
Pod příspěvky se pak rozjela v zásadě očekávatelná sociálně-síťová výměna. Jedni Brožové přitakávali a výběr hosta brali jako posun k laciné senzaci. Druzí namítali, že noční podniky nejsou smyšlená kulisa z filmu, ale normální součást velkoměstského života. Rozhovor s člověkem, který v takovém prostředí pracuje, podle nich může mít informační hodnotu. Samozřejmě za předpokladu, že nezůstane jen u povrchní provokace.
Kontroverzní host může být problém, ale i zajímavé téma
Osobní vkus je samozřejmě jedna věc. Někomu téma z nočního klubu zkrátka nesedí a nebude mít chuť se na takový rozhovor dívat. Zajímavější je ale otázka, jestli má zavedená talkshow otevírat i prostředí, která neleží v pohodlné společenské zóně. Pokud ano, samo označení „kontroverzní host“ nestačí. Rozhovor musí nabídnout víc než jen překvapení z toho, čím se dotyčný člověk živí.
Kateřina Brožová měla výhradu, která se pod příspěvkem na sítích objevovala docela často. Na druhé straně platí, že kontroverzní host ještě automaticky neznamená špatný host. Rozhodující je vždy to, jestli z tématu vznikne skutečný rozhovor, nebo jen televizní návnada. Pro Show Jana Krause je to důležitější než samotné jméno Heduš Nové v jednom konkrétním dílu.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Kateřina Brožová se tvrdě pustila do Jana Krause a jeho pořadu: „Úpadek Honzíku,“ vzkázala mu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.