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Fanoušci vidí v Duclosovi dalšího Procházku. Debut v UFC ukončil TKO

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Matthieu Duclos při premiéře v UFC ustál tlak Luise Felipeho Diase a na konci prvního kola ho poslal k zemi levým hákem. Výkon okamžitě spustil srovnání s Jiřím Procházkou.
Fanoušci vidí v Duclosovi dalšího Procházku. Debut v UFC ukončil TKO

Fanoušci vidí v Duclosovi dalšího Procházku. Debut v UFC ukončil TKO

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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