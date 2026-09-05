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Benátské vězení, ze kterého utekl Casanova. Tajemný příběh Piombi a Pozzi

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Italské Benátky si nejspíš hodně lidí spojí spíše s gondolami plujícími po Velkém kanále, s romantickými uličkami a nádhernými paláci i s odlesky slunce na hladině laguny. A také s velkým zájmem turistů. Není divu, vždyť toto město má návštěvníkovi opravdu co nabídnout. Věděli jste třeba, že za honosnými zdmi Dóžecího paláce se po staletí odehrávaly příběhy, které byly od romantiky na hony vzdálené?
vězení piombi

vězení piombi

Zdroj: Foto: Виктор Омский, Public domain, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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