Benátské vězení, ze kterého utekl Casanova. Tajemný příběh Piombi a Pozzi

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Benátské vězení, ze kterého utekl Casanova. Tajemný příběh Piombi a PozziPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Italské Benátky si nejspíš hodně lidí spojí spíše s gondolami plujícími po Velkém kanále, s romantickými uličkami a nádhernými paláci i s odlesky slunce na hladině laguny. A také s velkým zájmem turistů. Není divu, vždyť toto město má návštěvníkovi opravdu co nabídnout. Věděli jste třeba, že za honosnými zdmi Dóžecího paláce se po staletí odehrávaly příběhy, které byly od romantiky na hony vzdálené?
vězení piombi
Zdroj: Foto: Виктор Омский, Public domain, via Wikimedia Commons
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