Vynálezce USB flash disku varuje: Krize pamětí je teprve v plenkách. Výroba mobilů výrazně klesne a budou dražší

Pua Khein-Seng, v čínštině Pan Ťien-čcheng, stojí v čele tchajwanské firmy Phison Electronics, která v roce 2000 vyvinula první jednočipový řadič pro USB flash disky. Dnes Phison dodává řadiče zhruba do každého čtvrtého SSD na světě a letos v květnu udělila Puaovi
National Yang Ming Chiao Tung University čestný doktorát. Když tedy v únoru 2026 v tchajwanském televizním pořadu Nien-taj siang čchien kchan prohlásil, že paměťová krize je teprve v plenkách, nešlo o komentář zvenčí. Pua sedí přímo uprostřed dodavatelského řetězce a vidí objednávky, alokace i ceny dříve než většina analytiků. Jeho varování zní jasně: výroba mobilních telefonů výrazně klesne, ceny porostou a levnější elektronika na to doplatí nejvíc. Pozdější data z roku 2026 ukazují, že přehnal jen málo. Čísla, která potvrdila varování
Pua v únoru hovořil o propadu produkce smartphonů o 100 až 250 milionů kusů, jak
shrnul Tom’s Hardware. V březnu analytická firma TrendForce odhadovala výrobu v roce 2025 na 1,254 miliardy telefonů. V červnu pak svůj výhled pro rok 2026 snížila na 1,051 miliardy kusů, tedy o 203 milionů méně. To odpovídá horní části Puaova rozpětí téměř přesně.
Nejde přitom jen o telefony. TrendForce už v prosinci 2025 zhoršil výhled pro herní konzole na minus 4,4 % meziročně a výslovně zmínil PlayStation 5, Xbox Series i chystaný Switch 2. U notebooků a televizí je situace obdobná. Podíl pamětí na výrobních nákladech konzolí vyskočil z dřívějších zhruba 15 % na 23 až 42 %. Výrobci tak nemají prostor na slevy ani promo akce.
Proč paměti zdražují tak brutálně
Příčina není v náhlém výpadku továrny nebo přírodní katastrofě. Je strukturální. Tři dominantní výrobci pamětí (Samsung, SK hynix a Micron) přesouvají pokročilé kapacity k výnosnějším produktům: pamětem HBM pro AI servery, serverovým DRAM modulům a rychlým enterprise SSD. Běžné spotřebitelské čipy, které pohánějí telefony, notebooky a konzole, zůstávají na vedlejší koleji.
Kontraktní ceny to odrážejí s drtivou přímočarostí:
Období DRAM (QoQ) NAND (QoQ) 1Q 2026 +90–95 % +55–60 % 2Q 2026 +58–63 % +70–75 % 3Q 2026 +13–18 % +10–15 %
Ve třetím čtvrtletí růst zpomalil, ale ceny stále rostly. U typické mobilní konfigurace 8 GB RAM + 256 GB úložiště vzrostly ceny pamětí meziročně téměř o 200 %. Podíl pamětí na celkových nákladech telefonu vyskočil z 10–15 % na 30–40 %. Výrobce, který dříve za paměti platil zlomek ceny, teď za ně dává třetinu rozpočtu.
Proč se výroba prostě nerozšíří? Po letech cenových propadů firmy investovaly málo. Nová kapacita se nestaví za měsíce, ale za roky. A hlavně: vyšší marže mají AI produkty. Samsung ve své čtvrtletní prezentaci pro investory otevřeně mluví o strategii zaměřené primárně na AI produkty. SK hynix hlásí rekordní výsledky díky HBM. Micron dodává HBM4 ve velkých objemech a chystá HBM4E na rok 2027. Všichni tři jedou logiku „nejdřív AI“, spotřebitel až potom.
Koho to bolí nejvíc
Nejsilnější dopad se paradoxně neodehrává u nejdražších vlajkových lodí. Samsung, Apple nebo Google mají vyjednávací sílu, dlouhodobé kontrakty a marže, do kterých mohou část zdražení absorbovat. Skutečný tlak dopadá na levnější a střední segment.
TrendForce varuje před návratem telefonů se 4 GB RAM, tedy konfigurací, která už vypadala jako minulost. Menší výrobci nemají prostor zdražovat, aniž by ztratili zákazníky, a tak raději škrtají paměťovou výbavu. Pua v únoru zmínil, že někteří výrobci spotřební elektroniky mohou do konce roku 2026 opustit celé produktové řady nebo ukončit činnost. Jeden z velkých výrobců NAND prý požadoval platby tři roky předem, což je bezprecedentní podmínka, která menší firmy fakticky vyřazuje z trhu.
V Česku se to už projevuje. Podle červnových informací Planea zdražily telefony v průměru zhruba o 20 %, přičemž silnější dopad se čeká ve druhé polovině roku. U SSD disků je situace ještě výraznější: české srovnání deseti nejprodávanějších modelů na Heurece ukázalo
průměrné meziroční zdražení o 35,7 %, u Samsungu 990 PRO dokonce o 44 %. Kdy se to zlepší, a zlepší se vůbec?
Pua svůj únorový výrok v dubnu ještě zpřísnil. Mluvil o „velmi vážné“ situaci ve druhé polovině roku 2026 a upozornil, že nově budované továrny přidají maximálně asi 50 % potřebné kapacity. Svou linii přitom drží konzistentně už od podzimu 2025, kdy v rozhovoru pro CommonWealth Magazine řekl, že NAND bude chybět deset let.
Horizont „až do roku 2030“ je nicméně jeho nejtvrdší osobní prognóza, nikoli tržní konsenzus. TrendForce v červenci 2026 už čekal postupné uvolňování nabídky NAND ve druhé polovině roku 2027, byť u DRAM zůstává výhled napjatější. Významná nová kapacita od Samsungu a Micronu podle analytiků nepomůže dříve než ve druhé polovině příštího roku. A čínští výrobci jako CXMT nebo JHICC, na které někteří sázeli jako na záchranu, jsou u pokročilých pamětí typu HBM teprve v rané fázi a krátkodobě globální trh nezachrání.
Co to znamená pro váš další nákup
Kdo plánuje koupit telefon, notebook nebo SSD v roce 2026, udělá líp, když nebude čekat na povánoční výprodeje. Levnější skladové zásoby docházejí, druhá polovina roku přinese silnější promítnutí do koncových cen a akce budou vzácnější. Nejde o paniku, jde o prostou matematiku: paměti tvoří třetinu nákladů a jejich cena stále roste.
Kdo nákup nepotřebuje, může počkat. Ale představa, že se ceny vrátí na úroveň roku 2024, je podle všech dostupných dat nerealistická minimálně do druhé poloviny roku 2027. Paměťový supercyklus není krátký výkyv. Je to nová realita trhu, kde umělá inteligence požírá kapacity, které dříve krmily váš telefon.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman