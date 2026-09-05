Chalupáři: Zpocený svůdník Menšík, Sovákovo pravidlo na place a opilecký skandál před manželkou režiséra

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Chalupáři: Zpocený svůdník Menšík, Sovákovo pravidlo na place a opilecký skandál před manželkou režiséraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Seriál Chalupáři provázelo divoké natáčení. Herci bojovali s alkoholem či rodinnými spory a tvůrci museli řešit neukázněný komparz i zničenou usedlost.
Chalupáři
Zdroj: FOTO:© Česká televize / Ivan Minář, distr. ČT
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Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...Všechny články tohoto autora →
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