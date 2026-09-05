Objednal SSD za 3 000 Kč a prodejce mu objednávku zrušil. Druhý den ho nabízel za trojnásobek a není v tom sám

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Objednal SSD za 3 000 Kč a prodejce mu objednávku zrušil. Druhý den ho nabízel za trojnásobek a není v tom sámPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Uživatel Redditu si objednal dva kusy WD Green SN3000 2TB za cca 3 000 Kč za kus. Prodejce objednávky zrušil a druhý den je nabídl za trojnásobek.
SSD/HDD Hybrid
Zdroj: Yutaka Tsutano / Creative Commons / CC BY-SA
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
- Elektrický dron letí těsně nad vodou a radary ho nevidí. Američané oživili sovětský koncept ekranoplánu pro armádu
- Vynález ležel 40 let v garáži, teď mění pravidla hry. Trojitý zip z 3D tiskárny nahradí stanové tyče i ortézy
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