Rodina Bruce Willise chce pomoci vědě: Řešila, co bude po jeho smrti s mozkem

Rodina Bruce Willise (71) už několik let čelí jeho frontotemporální demenci. Manželka Emma Heming Willis (50) otevřeně promluvila také o mimořádně citlivém tématu. Darování mozku pro vědecký výzkum. Definitivní rozhodnutí týkající se samotného herce však veřejně nepotvrdila. Jeho diagnóza mezitím ovlivnila i nejstarší dceru Rumer, která se začala intenzivněji zajímat o vlastní zdravotní rizika.
Rodina Willise už několik let čelí jeho frontotemporální demenci
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