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Hamilton obešel téma kvalifikační spolupráce: V garáži byl zmatek

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Ferrari v domácí kvalifikaci doslova uteklo hrobníkovi z lopaty a vyhnulo se gigantické blamáži. Lewis Hamilton prolezl do třetí části kvalifikace s náskokem pouhé jedné tisíciny sekundy před Gabrielem Bortoletem.
Hamilton obešel téma kvalifikační spolupráce: V garáži byl zmatek

Hamilton obešel téma kvalifikační spolupráce: V garáži byl zmatek

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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