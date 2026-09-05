Kdysi se bála pětikilometrového závodu. Teď chce učitelka matematiky překonat za šest dní 975 kilometrů a pokořit i mužePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kdysi se bála pětikilometrového závodu. Teď chce učitelka matematiky překonat za šest dní 975 kilometrů a pokořit i muže
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