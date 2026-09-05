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Kdysi se bála pětikilometrového závodu. Teď chce učitelka matematiky překonat za šest dní 975 kilometrů a pokořit i muže

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Zatímco její kolegové zahajují nový školní rok, učitelka matematiky Megan Eckertová má trochu jinou domácí úlohu. Čtyřicetiletá Američanka bude na šestidenním mistrovství světa v maďarském Balatonfüredu útočit nejen na vlastní ženský světový rekord, ale také na americký mužský rekord.
Kdysi se bála pětikilometrového závodu. Teď chce učitelka matematiky překonat za šest dní 975 kilometrů a pokořit i muže

Kdysi se bála pětikilometrového závodu. Teď chce učitelka matematiky překonat za šest dní 975 kilometrů a pokořit i muže

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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