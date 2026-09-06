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Andělské slzy v čokoládové verzi, která zlatavému moučníku s kapkami dodá nevídaný šmrnc

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Vypadají slavnostně, ale doma je dělám ve chvíli, kdy chci upéct něco hezkého bez zbytečného složitění. Andělské slzy s čokoládovým jogurtem mají jemnou tvarohovou náplň, měkký spodek a nahoře lehkou bílkovou peřinku, ze které se po vychladnutí začnou tvořit typické zlatavé kapky. Právě tahle drobnost z nich dělá koláč, na který se u nás vzpomíná ještě druhý den.
Obrázek k receptu na Andělské slzy trochu jinak: tentokrát s čokoládovým jogurtem

Obrázek k receptu na Andělské slzy trochu jinak: tentokrát s čokoládovým jogurtem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Andělské slzy trochu jinak: tentokrát s čokoládovým jogurtem
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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