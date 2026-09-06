Andělské slzy v čokoládové verzi, která zlatavému moučníku s kapkami dodá nevídaný šmrnc

Klasické andělské slzy už asi ochutnal skoro každý, kdo peče tvarohové koláče. Tahle verze je trochu jiná: má měkký spodní korpus, jemnou tvarohovou náplň s čokoládovým jogurtem a navrch bílkovou vrstvu, na které se po vychladnutí objeví drobné zlaté kapky. Díky nim se tenhle moučník plete s jinými jen těžko.
Od světlých
andělských řezů se tahle varianta liší hlavně náplní. Čokoládový jogurt a k tomu jí dají plnější chuť a lehce tmavší barvu, pořád ale zůstává tvarohová a nepůsobí těžce. Největší pozor chce konec pečení. Sníh nahoře nepotřebuje dlouhé sušení, spíš krátké zatažení při nižší teplotě. Teprve při chladnutí se pak začnou objevovat ty malé čokoládový pudink v prášku lesklé kapičky.
Moje poznámka z pečení: Mléko do náplně nelijte celé hned na začátku. Přidávejte ho až nakonec, raději postupně. Tvaroh i jogurt mají pokaždé trochu jinou hustotu a zbytečně řídká náplň se potom v troubě trápí déle, než je potřeba. Proč se na koláči tvoří slavné andělské slzy
Název
vznikl kvůli drobným kapkám, které se objeví na povrchu. U receptů na koláč andělské slzy se většinou píše totéž: typické zlatavé kapičky se ukážou až moučníku po vychladnutí. Vytvoří se na vrstvě ze sněhu z bílků, která se krátce dopeče, lehce zpevní a při chladnutí pustí na povrch malé lesklé slzy. Recept na oblíbené andělské slzy s čokoládovým jogurtem
Doba přípravy: přibližně 25 minut Doba pečení: zhruba 36 minut Počet porcí: asi 16 kousků Ingredience pro přípravu Suroviny na těsto 300 g polohrubé mouky 100 g cukru 1 vejce 130 g měkkého másla 1 balení prášku do pečiva 2 lžíce mléka 1 balení vanilkového cukru Na náplň 1 vanička tvarohu 1 balení měkkého tvarohu v alobalu 2 malé kelímky čokoládového jogurtu 1 balení čokoládového pudinku v prášku 3 žloutky 100 ml oleje 100 g cukru 200 ml mléka podle potřeby Z čeho udělat andělskou peřinku Postup přípravy andělských slz v čokoládové variantě
1. Připravte plech o velikosti
27 × 32 cm a vyložte ho pečicím papírem. Troubu nastavte na 180 °C. Máslo nechte předem trochu povolit, s tvrdým se těsto zpracovává zbytečně špatně.
2. Do mísy dejte
polohrubou mouku, cukr, vanilkový cukr a prášek do pečiva. Přidejte vejce, měkké máslo a 2 lžíce mléka. Vypracujte hladké měkké těsto. Kdyby se drobilo nebo bylo moc tuhé, přilijte ještě trochu mléka, ale opravdu jen po lžičkách.
3. Těsto se dá rozválet rovnou na
pečicím papíru, případně ho do plechu prostě vtlačit prsty. Dělám to tak často, protože je to rychlé a mouka pak není po celé lince. Rozprostřete ho až do rohů a povrch aspoň zhruba srovnejte.
4. Teď náplň. Do hlubší mísy dejte
vaničkový tvaroh, měkký tvaroh v alobalu, čokoládové jogurty, žloutky, cukr, olej a čokoládový pudink v prášku. Všechno prošlehejte do hladka, aby v náplni nezůstaly tvarohové hrudky. Mléko přilévejte až nakonec
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5. Ne celé najednou, po částech. Náplň má být hladká a spíš tekutější, ale nemá připomínat řídké kakao. U hustšího jogurtu nebo suššího tvarohu možná využijete celé množství, jindy bude stačit méně.
6. Připravenou
náplň nalijte na syrové těsto. Plech opatrně klepněte o pracovní desku, povrch se tím trochu usadí a vyrovná. Pečte při 180 °C asi 30 minut. Náplň by měla být zpevněná a okraje lehce zatažené.
7. Mezitím vyšlehejte z
bílků a 3 lžic cukru pevný sníh. Měl by držet tvar a nestékat ze stěrky. Řídký sníh udělá horší peřinku a ani kapky se pak nemusí ukázat tak pěkně.
8. Plech vytáhněte z trouby opatrně, náplň je pořád hodně horká. Na povrch rozetřete
ušlehaný sníh v rovnoměrné vrstvě. Nemusí být dokonale hladký. Drobné vlnky a špičky na hotových řezech vypadají přirozeně, někdy dokonce líp než uhlazená plocha.
9. Troubu stáhněte na
120 °C a koláč vraťte zpátky. Dopékejte ještě asi 6 minut, jen aby sníh lehce chytil barvu. Jakmile začne výrazně tmavnout, už je v troubě déle, než potřebuje.
10. Hotový koláč nechte stát volně v kuchyni, nepřikrývejte ho. Během chladnutí se na sněhu objeví typické
zlatavé slzy. Krájejte až po úplném vychladnutí, jinak se náplň zbytečně rozjede. Ke kávě je výborný, ale stejně často mizí jen tak, když někdo projde kolem plechu. V lednici do druhého dne vydrží bez problémů, pokud ho tam tedy stihnete uklidit. Foto: Cooky.cz, Andělské slzy Rady hospodyňky k přípravě jemného moučníku s čokoládovým jogurtem Na čistší řez pomůže nůž krátce namočený do horké vody a otřený do sucha. Sníh natírejte hned po prvním pečení, dokud je koláč ještě horký. Jestli je náplň moc hustá, přidejte jen trochu mléka. Příliš řídká směs bude potřebovat delší pečení. Když mají řezy působit slavnostněji, nastrouhám na ně trochu hořké čokolády. Až těsně před podáváním, na úplně vychladlý koláč. Na teplém povrchu by se čokoláda rozpustila a drobné slzy by se v ní ztratily.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková