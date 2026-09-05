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Ovladač nefunguje a baterie nikde. Stačí kousek alobalu, ale musíte ho vložit přesně na jedno místo

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Pokud vám odešla baterie, nemusíte nutně spěchat do obchodu a kupovat si ihned novou. Skvěle vám pomůže tento snadný trik.
Ovladač nefunguje a baterie nikde. Stačí kousek alobalu, ale musíte ho vložit přesně na jedno místo

Ovladač nefunguje a baterie nikde. Stačí kousek alobalu, ale musíte ho vložit přesně na jedno místo

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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