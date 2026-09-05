Ovladač nefunguje a baterie nikde. Stačí kousek alobalu, ale musíte ho vložit přesně na jedno místoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ovladač nefunguje a baterie nikde. Stačí kousek alobalu, ale musíte ho vložit přesně na jedno místo
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