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Lance Stroll dosáhl v Monze kvalifikačního rekordu, o který nestál

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Kanadský pilot během kvalifikace na Velkou cenu Itálie dosáhl "rekordu", na který rozhodně nebude pyšný. Lance Stroll se totiž stal prvním pilotem, který od zavedení třífázové kvalifikace v roce 2006, zaznamenal 100 vyřazení v první části kvalifikace (Q1).
VC Itálie_2026_Lance Stroll

VC Itálie_2026_Lance Stroll

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