Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Keita zničil Naimova, pak si sedl mezi fanoušky a tleskal sám sobě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Losene Keita ukončil Muhammada Naimova pravou rukou v čase 2:54 prvního kola a zapsal první výhru v UFC. Pak přeskočil klec, sedl si mezi diváky a začal tleskat sám sobě.
Keita zničil Naimova, pak si sedl mezi fanoušky a tleskal sám sobě

Keita zničil Naimova, pak si sedl mezi fanoušky a tleskal sám sobě

Zdroj: Oktagon
Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Fanoušci vidí v Duclosovi dalšího Procházku. Debut v UFC ukončil TKO
Fanoušci vidí v Duclosovi dalšího Procházku. Debut v UFC ukončil TKO
UFC Paris: Benouaich ukončila krvavý zápas škrcením. Soupeřku uspala ve druhém kole
UFC Paris: Benouaich ukončila krvavý zápas škrcením. Soupeřku uspala ve druhém kole

Delphine Benouaich zvládla debut v UFC před domácím publikem v Paříži. Sofii Montenegro ve druhém kole...

Muradov řekl, kam půjdou miliony z bizáru. Předmanželskou smlouvu nemá
Muradov řekl, kam půjdou miliony z bizáru. Předmanželskou smlouvu nemá

Makhmud Muradov má za bizarní zápas v G MMA inkasovat nejvyšší odměnu kariéry. Peníze přitom nehodlá držet...

Lela Vémola už má nové BMW. Po rozchodu s Karlosem dál řeší bydlení, výdaje i péči o tři děti
Lela Vémola už má nové BMW. Po rozchodu s Karlosem dál řeší bydlení, výdaje i péči o tři děti

Po sporu o Mercedes má Lela Vémola k dispozici nové BMW X7. Vedle auta se dál řeší i náklady na bydlení a...

Procházka láká na UFC v Paříži. Parnasse, Keita i Page jsou taháky
Procházka láká na UFC v Paříži. Parnasse, Keita i Page jsou taháky

Jiří Procházka se zapojil do pozvánky na sobotní UFC v Paříži, které nabídne výrazná evropská jména a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.