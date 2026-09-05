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Elektrický dron letí těsně nad vodou a radary ho nevidí. Američané oživili sovětský koncept ekranoplánu pro armádu

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Americká firma poprvé předvedla ground-effect let bezpilotního stroje Squire, který se nad hladinou drží tak nízko, že ho běžné radary zachytí jen stěží.
Dron ze sovětského konceptu, těžko detekovatelný

Dron ze sovětského konceptu, těžko detekovatelný

Zdroj: Regent Craft
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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