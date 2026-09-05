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Porsche 911 dostalo hybrid a zní to jako zločin proti legendě. Jenže opak je pravdou, auto je lepší než dříve

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Porsche 911 GTS generace 992.2 má 541 koní, elektricky poháněné turbo a stojí cca 5 123 235 Kč. První hybrid v 61leté historii modelu nezradil legendu, naopak.
Porsche 911 Targa auto

Porsche 911 Targa auto

Zdroj: Fotografie Falcon® / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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