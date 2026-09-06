UFC Paris: Pinto přežil knockdown a ukončil Spanna. V UFC zůstává neporaženýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
UFC Paris: Pinto přežil knockdown a ukončil Spanna. V UFC zůstává neporažený
Delphine Benouaich zvládla debut v UFC před domácím publikem v Paříži. Sofii Montenegro ve druhém kole...
Makhmud Muradov má za bizarní zápas v G MMA inkasovat nejvyšší odměnu kariéry. Peníze přitom nehodlá držet...
Po sporu o Mercedes má Lela Vémola k dispozici nové BMW X7. Vedle auta se dál řeší i náklady na bydlení a...
Jiří Procházka se zapojil do pozvánky na sobotní UFC v Paříži, které nabídne výrazná evropská jména a...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →