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Velký kvíz o francouzské kuchyni: Pro skutečné znalce by skóre 10/10 neměl být problém

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Francouzská kuchyně patří mezi nejprestižnější na světě a spolu s italskou se už staletí přetahuje o gurmánské prvenství. Ale znáte ji skutečně dobře – nebo vám unikají detaily, které odlišují znalce od náhodného turisty?
Fotografie croissantu

Fotografie croissantu

Zdroj: Foto: Chi King / Creative Commons / Attribution 2.0, croissant
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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