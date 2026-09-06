Velký kvíz o francouzské kuchyni: Pro skutečné znalce by skóre 10/10 neměl být problém

Reklama
2 min
Velký kvíz o francouzské kuchyni: Pro skutečné znalce by skóre 10/10 neměl být problémPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Francouzská kuchyně patří mezi nejprestižnější na světě a spolu s italskou se už staletí přetahuje o gurmánské prvenství. Ale znáte ji skutečně dobře – nebo vám unikají detaily, které odlišují znalce od náhodného turisty?
Fotografie croissantu
Zdroj: Foto: Chi King / Creative Commons / Attribution 2.0, croissant
Reklama
Kynutý koláč plný ovoce, který díky tvarohu a jogurtu zůstane příjemně jemný
Když potřebuji upéct něco na velký plech, co se hodí ke kávě i na víkendovou snídani, často vyhraje právě...
Křehký jablečný štrúdl z jogurtového těsta: Tento recept vonící po skořici téměř nejde pokazit
Upečte si křehký jablečný štrúdl z vláčného jogurtového těsta! Jednoduchý recept na 3 voňavé závinové...
Domácí utopenci v octovém nálevu: Vyladěný recept s ideálním poměrem kyselosti a sladkosti
Utopenci jsou pro mě spojeni s hospodskou atmosférou a talířkem, který přijde ke stolu dřív, než si člověk...
Domácí ruská zmrzlina: Sladká zmrzka bez zmrzlinovače, kterou budete dělat už každé léto
Když se venku udělá pořádné léto, vytáhnu z mrazáku jednu z věcí, která u nás doma mizí nejrychleji. Domácí...
Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
- Máte víc švestek, než sníte? Tohle je jeden z nejzajímavějších způsobů zpracování
- Kynutý koláč plný ovoce, který díky tvarohu a jogurtu zůstane příjemně jemný
- Křehký jablečný štrúdl z jogurtového těsta: Tento recept vonící po skořici téměř nejde pokazit
- Tu tekutinu na jogurtu vyléváte do dřezu. Jenže právě v ní je to nejcennější, co jogurt má
Velký kvíz o francouzské kuchyni: Pro skutečné znalce by skóre 10/10 neměl být problém
Cooky.cz
dnes, 02:15
2 min
Andělské slzy v čokoládové verzi, která zlatavému moučníku s kapkami dodá nevídaný šmrnc
Cooky.cz
dnes, 01:34
5 min
UFC debut jako hrom. Parnasse ukončil Hookera za 155 sekund
MMAMAG.cz
dnes, 01:10
1 min
Šípky: Podzimní korále plné vitamínů jsou nezbytnou výbavou každé spižírny
FAJNTIP.cz
dnes, 01:00
1 min
Americká datacentra chtějí vlastní jaderné zdroje až o výkonu 6 GW
Volty
dnes, 01:00
1 min
Reklama
Keita zničil Naimova, pak si sedl mezi fanoušky a tleskal sám sobě
MMAMAG.cz
dnes, 01:00
1 min
Campbell zlomil Peeka ve třetím kole. V Paříži slaví první výhru v UFC
MMAMAG.cz
dnes, 00:50
1 min
Keita v UFC konečně zabral. Naimova tvrdě vypnul už v prvním kole
MMAMAG.cz
dnes, 00:40
1 min
UFC Paris: Pinto přežil knockdown a ukončil Spanna. V UFC zůstává neporažený
MMAMAG.cz
dnes, 00:30
2 min
UFC Paris: Sy měl Bukauskase na lopatě. Litevec ho pak ukončil kolenem a údery
MMAMAG.cz
dnes, 00:15
1 min
Reklama
Lance Stroll dosáhl v Monze kvalifikačního rekordu, o který nestál
SvětFormule.cz
5. 9. 2026, 22:12
1 min
Ovladač nefunguje a baterie nikde. Stačí kousek alobalu, ale musíte ho vložit přesně na jedno místo
adbz.cz
5. 9. 2026, 21:55
2 min
Plastová lahev zabodnutá do krtčiny vyžene krtka z celé zahrady. Stačí ji upravit jedním střihem a vítr udělá zbytek
Chalupáři-Zahrádkáři
5. 9. 2026, 21:47
2 min
Navigace bez GPS i bez signálu: Němečtí vědci zjistili, že magnetické pole Země funguje jako otisk prstu každého místa
Mobify.cz
5. 9. 2026, 21:46
4 min
Po třech hodinách skončila schůzka amerických vyjednavačů s Putinem. Míří do Kyjeva
Aktuálně.cz - Zprávy
5. 9. 2026, 21:46
Reklama
Fanoušci vidí v Duclosovi dalšího Procházku. Debut v UFC ukončil TKO
MMAMAG.cz
5. 9. 2026, 21:40
1 min
UFC Paris: Benouaich ukončila krvavý zápas škrcením. Soupeřku uspala ve druhém kole
MMAMAG.cz
5. 9. 2026, 21:18
1 min
Nedělní cíl? Vítězství: Alpine chce dokončit italský zázrak
SvětFormule.cz
5. 9. 2026, 20:24
1 min
Americké zástrčky mají na kolících záhadné dírky. Většina lidí netuší, k čemu slouží a proč tam dodnes zůstaly
Mobify.cz
5. 9. 2026, 20:03
4 min
Místo nového začátku přišla studená sprcha. Belohorcová může řešit ztracené miliony
Žena.cz
5. 9. 2026, 19:40
Reklama
Hamilton obešel téma kvalifikační spolupráce: V garáži byl zmatek
SvětFormule.cz
5. 9. 2026, 19:39
1 min
Chalupáři: Zpocený svůdník Menšík, Sovákovo pravidlo na place a opilecký skandál před manželkou režiséra
Seriálový svět
5. 9. 2026, 19:21
3 min
Kateřina Brožová se tvrdě pustila do Jana Krause a jeho pořadu: Její ostrá slova zarazila veřejnost
In-lifestyle.cz
5. 9. 2026, 19:21
3 min
Hrozila jí smrt a vlastní kolegové žádali nejvyšší trest: Jiřina Štěpničková skončila v pasti StB
Aplausin.cz
5. 9. 2026, 19:21
2 min
Přírodní náhrada deodorantu se ukrývá mezi běžnými zásobami ve spíži. Domácí recept slibuje svěží vůni bez zbytečné chemie
Zdravestravovani.eu
5. 9. 2026, 19:20
3 min
Reklama
Kristýna Leichtová bez příkras: Ukázala tělo po porodu a otevřeně podporuje kojení na veřejnosti!
Aplausin.cz
5. 9. 2026, 19:20
2 min
Rodina Bruce Willise chce pomoci vědě: Řešila, co bude po jeho smrti s mozkem
Aplausin.cz
5. 9. 2026, 19:19
2 min
Sousedův kohout mu nedal v noci spát: Marton nakonec našel řešení, které problém ukončilo jednou provždy
Trendy Život
5. 9. 2026, 19:19
5 min
Tele Tele si střílelo z věcí, které jsou dnes tabu. Genzer přiznává, že podobný humor by už kvůli korektnosti neprošel
ReadZone
5. 9. 2026, 19:18
4 min
Richard Müller slaví 65 let. Zpěvák výrazně zhubl, na jednu část své minulosti ale pyšný není
ReadZone
5. 9. 2026, 19:18
3 min
Reklama
Zora Jandová bývala známou tváří pohádek a filmů. Z obrazovek zmizela, dnes slaví 68 let jako elegantní dáma s brýlemi
ReadZone
5. 9. 2026, 19:13
3 min
Kdysi se bála pětikilometrového závodu. Teď chce učitelka matematiky překonat za šest dní 975 kilometrů a pokořit i muže
SportWin
5. 9. 2026, 19:11
2 min
Benátské vězení, ze kterého utekl Casanova. Tajemný příběh Piombi a Pozzi
Svět cestovatele
5. 9. 2026, 19:09
3 min
Bouzková byla jako zeď. Mučila Šwiatekovou, přesto na US Open končí jako Bartůňková
Aktuálně.cz - Sport
5. 9. 2026, 19:03
Monza mohla být svědkem katastrofy: Leclerc je z Ferrari zklamaný
SvětFormule.cz
5. 9. 2026, 19:00
1 min
Reklama
Fotbalisté Artisu doma podlehli Plzni 0:3 a připsali si čtvrtou ligovou porážku v řadě
Brněnská Drbna
5. 9. 2026, 18:45
2 min
Fotbalisté Artisu podlehli Plzni 0:3, prohráli tak všechny čtyři domácí ligové zápasy
Brněnská Drbna
5. 9. 2026, 18:45
2 min
Sonos oživil legendární Play a výsledek překvapil. Malý reproduktor hraje jako velký, ale cena vás nepotěší
Mobify.cz
5. 9. 2026, 18:44
4 min
Mechaniky opět čeká noční: Vzadu se něco rozbilo
SvětFormule.cz
5. 9. 2026, 18:29
1 min
Gulášfest v Lukách: Sešla se tu spousta fajn lidí, zhodnotil cyklista z Jihlavy
Jihlavská Drbna
5. 9. 2026, 18:11
3 min
Reklama
Reklama
Drtivá porážka od Ukrajinců? Americký velitel řekl, co se při cvičení skutečně stalo
Stát nabízí chalupy, hotely i auta za pakatel. Kdo sleduje tenhle web, kupuje za zlomek tržní ceny
Václav Neckář se loučil s jediným synem: Zdrceného zpěváka museli na pohřbu podpírat
Místo nového začátku přišla studená sprcha. Belohorcová může řešit ztracené miliony
Proč je Antarktida nejextrémnější místo na Zemi: Nejchladnější, nejsušší, největrnější a nejvyšší. Antarktida sbírá rekordy z jednoho překvapivého důvodu
Reklama
Reklama