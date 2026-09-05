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Hrozila jí smrt a vlastní kolegové žádali nejvyšší trest: Jiřina Štěpničková skončila v pasti StB

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Patřila k největším českým herečkám své generace, její skutečný život ale připomínal tragédii, jakou by scenárista snad ani nevymyslel. Jiřina Štěpničková se stala obětí komunistického režimu, přišla o svobodu, na dlouhé roky také o svého malého syna a za mřížemi strávila téměř deset let. 5. září uplyne 41 let od její smrti. Její osud dodnes mrazí především kvůli tomu, jakou roli v něm sehráli lidé z jejího nejbližšího profesního okolí.
Herečka Jiřina Štěpničková neměla vůbec lehký život

Herečka Jiřina Štěpničková neměla vůbec lehký život

Zdroj: csfd.cz / Photo © Monopol
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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