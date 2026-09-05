Hrozila jí smrt a vlastní kolegové žádali nejvyšší trest: Jiřina Štěpničková skončila v pasti StB

Herečka Jiřina Štěpničková neměla vůbec lehký život Jiřina Štěpničková se stala obětí komunistického režimu Jiřina Štěpničková strávila ve vězení 10 let StB na herečku nastražila past Kolegové pro ní chtěli trest smrti Jiřina Štěpničková se i přesto dokázala vrátit k herectví
Patřila k největším českým herečkám své generace, její skutečný život ale připomínal tragédii, jakou by scenárista snad ani nevymyslel. Jiřina Štěpničková se stala obětí komunistického režimu, přišla o svobodu, na dlouhé roky také o svého malého syna a za mřížemi strávila téměř deset let. 5. září uplyne 41 let od její smrti. Její osud dodnes mrazí především kvůli tomu, jakou roli v něm sehráli lidé z jejího nejbližšího profesního okolí. StB na ni nastražila past
Před válkou patřila Jiřina Štěpničková mezi uznávané hvězdy. Už jako velmi mladá se dostala do Národního divadla, později přešla na Vinohrady a vybudovala si mimořádnou kariéru. Po únoru 1948 se ale její život začal dramaticky měnit. Ocitla se pod dohledem StB a její možnosti pracovat byly stále omezenější.
V roce 1951 přišla nabídka, která vypadala jako cesta ven. Štěpničková dostala dopis, jenž ji měl nalákat na Západ. Společně s malým synem Jiřím se proto pokusila překročit hranice. Jenže žádná cesta ke svobodě na ni nečekala. Podle dochovaných informací šlo o předem připravenou provokaci StB a také převaděč byl napojený na tajnou policii. Herečku zadrželi a její syn skončil po zatčení matky v ústavu. Kolegové pro ni žádali nejvyšší trest
Pak přišla snad nejděsivější kapitola celého příběhu. Štěpničková byla obžalována a v prosinci 1952 odsouzena k patnácti letům vězení. Ve vzduchu přitom visel i mnohem horší scénář – trest smrti.
A právě tady se její osud dodnes pojí s jednou z nejtemnějších kapitol českého divadelního prostředí. Někteří lidé z jejího bývalého vinohradského souboru se připojili k požadavkům na mimořádně tvrdé potrestání své někdejší kolegyně. Dobové okolnosti a konkrétní podíl jednotlivých herců jsou dodnes předmětem sporů, samotný fakt, že lidé z divadla požadovali pro Štěpničkovou nejvyšší trest, uvádí i Česká televize.
Na druhé straně stáli kolegové, kteří se jí snažili pomoci. O milost pro ni žádali mimo jiné Zdeněk Štěpánek, Dana Medřická, Martin Frič, Ladislav Pešek nebo Jaroslav Marvan. Nepomohlo to okamžitě. Štěpničková strávila za mřížemi téměř deset let a svého syna mohla vídat jen velmi omezeně, jak uvedla ČT24. Vězení ji nezlomilo
Ani po propuštění neměla vyhráno. Vracela se do úplně jiného života a především ke třináctiletému synovi, o jehož dětství ji režim prakticky připravil. Přesto se dokázala vrátit i k herectví. Od roku 1961 znovu hrála na divadle a později zakotvila v Realistickém divadle, kde působila až do konce života. V roce 1969 byla rehabilitována.
Z kdysi oslavované hvězdy se tak během několika měsíců stala politická vězeňkyně, aby se po letech znovu dokázala postavit na jeviště. Jiřina Štěpničková zemřela 5. září 1985 ve věku 73 let. Pádu komunistického režimu, který jí vzal téměř deset let svobody a velkou část dětství jejího jediného syna, se už nedožila. Zdroj: Aplausin.cz, ČT24, CSFD.cz, Česká televize, Wikipedie.cz