Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Harry Potter obsadil nového Dobbyho. Mladého Voldemorta si zahraje hvězda drsného hororu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Harry Potter stále nabírá obsazení, které v první sérii ještě neuvidíme. HBO už totiž pracuje na další řadě, která se bude věnovat Tajemné komnatě, a po Zlatoslavu Lockhartovi obsadila další klíčové postavy. Své nové tváře se mimo jiné dočkal i mladý Voldemort.
Harry Potter obsadil nového Dobbyho. Mladého Voldemorta si zahraje hvězda drsného hororu

Harry Potter obsadil nového Dobbyho. Mladého Voldemorta si zahraje hvězda drsného hororu

Zdroj:
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Kinobox Daily: Clint Eastwood v roli, která šokovala Ameriku. Připomeňte si kultovní jižanský thriller
Kinobox Daily: Clint Eastwood v roli, která šokovala Ameriku. Připomeňte si kultovní jižanský thriller
TV sledovanost: Televizní návrat skončil debaklem. „Nová“ Ordinace padá ke dnu
TV sledovanost: Televizní návrat skončil debaklem. „Nová“ Ordinace padá ke dnu

Tentokrát se v naší rubrice o televizní sledovanosti výjimečně sólově koukneme na jeden očekávaný seriálový...

Strůjce Pátého elementu vrací úder. Luc Besson chystá sci-fi tak šílenou, že vám bodne aspirin
Strůjce Pátého elementu vrací úder. Luc Besson chystá sci-fi tak šílenou, že vám bodne aspirin

Luc Besson alias muž, který od 90. let udržuje v chodu větší část západoevropské filmové ekonomiky, nikdy...

Původ Satana i vesmírné bitvy. Vzkříšení Krista se Melu Gibsonovi utrhlo ze řetězu
Původ Satana i vesmírné bitvy. Vzkříšení Krista se Melu Gibsonovi utrhlo ze řetězu

Čiň rozpočtu Mela Gibsona dobře, pekelným dvojfilmem se ti odmění. Resurrection of The Christ dosud...

Star Trek předběhl svou dobu a přežil svou smrt. Nejlepší sci-fi sága slaví 60 let existence
Star Trek předběhl svou dobu a přežil svou smrt. Nejlepší sci-fi sága slaví 60 let existence

Televizní sci-fi má dlouhou historii, do níž přesně před 60 lety významně přispěl odvážný, neotřelý seriál,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaFilmy & kinoDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.