Harry Potter obsadil nového Dobbyho. Mladého Voldemorta si zahraje hvězda drsného hororuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Harry Potter obsadil nového Dobbyho. Mladého Voldemorta si zahraje hvězda drsného hororu
Tentokrát se v naší rubrice o televizní sledovanosti výjimečně sólově koukneme na jeden očekávaný seriálový...
Luc Besson alias muž, který od 90. let udržuje v chodu větší část západoevropské filmové ekonomiky, nikdy...
Čiň rozpočtu Mela Gibsona dobře, pekelným dvojfilmem se ti odmění. Resurrection of The Christ dosud...
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