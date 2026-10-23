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Šlehačkové cukroví ze tří surovin, které se v troubě krásně nafoukne a za chvíli máte plný plech

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Připravte si křehké domácí šlehačkové cukroví ze tří surovin obalované ve vanilkovém cukru. Neuvěřitelně jemné pečivo z trouby upečené za 10 minut.
Obrázek k receptu na šlehačkové pečivo

Obrázek k receptu na šlehačkové pečivo

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na šlehačkové cukroví
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 15:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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