Šlehačkové cukroví ze tří surovin, které se v troubě krásně nafoukne a za chvíli máte plný plech

Kdykoliv se blíží
nebo mám prostě chuť na něco neskutečně sváteční období křehkého k odpolednímu čaji, sázím na fantastické . Dlouho jsem se jeho přípravy zbytečně obávala, ale hned po prvním vyzkoušení se stalo mým šlehačkové cukroví absolutním favoritem. Těsto se skládá ze tří obyčejných surovin a pracuje se s ním neuvěřitelně lehce. Vážně není nic lepšího než pozorovat skrze sklo trouby, jak se vyválené tvary během pečení krásně nafukují!
Největší kouzlo tohoto pečiva spočívá v jeho neuvěřitelné jemnosti a křehkosti, kterou mu dodá vysoký obsah tuku ze a poctivého másla. Ještě teplé kousky vytažené z trouby stačí obalit v moučkovém cukru smetany ke šlehání provoněném pravou vanilkou, čímž získají neodolatelný sametový kabátek.
Můj tip zní: Vypracované těsto zabalte do potravinářské fólie a nechte ho v chladničce odpočívat do druhého dne; tuk krásně ztuhne, těsto se při vyvalování nebude vůbec lepit na váleček a tvary si během pečení udrží dokonale ostré kontury. Recept na křehké šlehačkové cukroví obalované ve vanilkovém cukru
Z níže uvedeného množství surovin upečete přibližně
4 plné plechy drobného cukroví. Celkový čas přípravy a pečení bez odležování: 55 minut Ingredience potřebné k přípravě Suroviny na těsto 400 g hladké mouky 250 g změklého másla 200 ml smetany ke šlehání (obsah tuku alespoň 31 %) Obalení upečeného cukroví 150 g moučkového cukru 2 balíčky vanilkového cukru Postup při přípravě svátečního šlehačkového cukroví
1. Do hluboké mísy prosejte hladkou mouku, přidejte na menší kousky nakrájené změklé máslo a přilijte vychlazenou smetanu ke šlehání.
2. Rukama na vále nebo v kuchyňském robotu
vypracujte hladké, poddajné a nelepivé těsto.
3. Vypracované těsto zabalte do potravinářské fólie a
vložte do chladničky na minimálně 120 minut odpočinout.
4. Předehřejte troubu na
180 stupňů a dva velké plechy vyložte pečicím papírem.
5. Vychlazené těsto rozkrojte na poloviny a na lehce pomoučněném vále
vyválejte plát o tloušťce přibližně 3 až 4 milimetry.
6. Pomocí kovových vykrajovátek
vykrajujte libovolné tvary od srdíček přes kytičky až po měsíčky a zvonečky.
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7. Vykrojené kousky přenášejte na plech vyložený pečicím papírem s drobnými rozestupy.
8. Plech vložte do vyhřáté trouby a
pečte na 180 stupňů přibližně 8 až 10 minut, dokud se cukroví krásně nenafoukne a zůstane světlé.
9. Mezitím v hlubokém talíři
důkladně promíchejte moučkový cukr s vanilkovým cukrem.
10. Upečené cukroví opatrně vytáhněte z trouby a
ještě horké kousky ihned obalujte v připraveném vanilkovém cukru.
11. Obalené šlehačkové cukroví naskládejte v jedné vrstvě na podnos a
nechte ho zcela vychladnout. Foto: Cooky.cz, Vánoce se blíží! Tipy redakce: Šlehačka s vysokým obsahem tuku: Používejte poctivou smetanu ke šlehání s obsahem tuku alespoň třicet tři procent, která dodá těstu jemnost a lahodnou smetanovou chuť. Troubu během pečení neotevírejte: Během prvních pěti minut pečení neotevírejte dvířka trouby, aby se horká pára postarala o dokonalé lístkování a nafouknutí tvarů. Obalujte zásadně ještě teplé: Pečivo obalujte ve směsi moučkového a vanilkového cukru ihned po vytažení z trouby, dokud je povrch horký a cukr na něm perfektně ulpí. Skladování v krabici pro změknutí: Upečené cukroví uložte do papírové krabice nebo plechové dózy na chladné místo; během pár dnů ještě více zvláční a bude se doslova rozplývat. Variace s citronovou kůrou: Pro svěžejší vůni můžete přímo do těsta zapracovat 1 lžičkou čerstvě nastrouhané citronové kůry.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková