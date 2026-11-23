Obsah článku Co o zahalování říká Korán
V debatách o ženském odívání se nejčastěji odkazuje na dva
verše. Ve verši 24:31 ze súry Světlo (an-Núr) se věřícím ženám mimo jiné říká, aby si přetáhly pokrývku označovanou jako chimár přes hruď. Předchozí verš vyzývá ke zdrženlivému chování také muže. Verš 33:59 ze súry Spojenci (al-Ahzáb) pak vyzývá proroka Muhammada, aby svým manželkám, dcerám a věřícím ženám řekl, ať se zahalí do svrchního oděvu označovaného jako džilbáb.
Ani jeden z těchto veršů výslovně nepřikazuje nosit nikáb nebo burku. Zda mají ženy podle těchto pasáží zakrývat i obličej, vykládají islámští učenci různě. Arabista Bronislav Ostřanský v rozhovoru pro ČT24 zdůraznil, že
Korán výslovně požaduje především cudnost. Na způsob zahalování mají podle něj vliv také místní tradice a dobová móda.
Jak se liší hidžáb, nikáb a burka
Oděv Co zakrývá Hidžáb V běžném užití šátek, který zakrývá vlasy a zpravidla i krk. Obličej zůstává odkrytý. Nikáb Závoj přes obličej, který ponechává viditelné oči. Burka Volný oděv zahalující tělo i obličej. U afghánské burky bývá před očima látková mřížka. Burkiny Plavky, které zakrývají vlasy a většinu těla. Obličej zůstává odkrytý. Proč některé ženy nosí závoj dobrovolně
V britském deníku
The Guardian popsala jedna z čtenářek, že se rozhodla nosit nikáb, aby dala najevo svou víru. Kvůli závoji se podle svých slov setkávala s urážkami i fyzickými útoky. Občas ji o jeho odložení žádal i manžel. Sama ho přesto dál nosila. žena v burce | Zdroj: Autor / Depositphotos
Podobné zkušenosti zachytil také výzkum, který vycházel z rozhovorů se 122 ženami nosícími nikáb v Británii. Účastnice popisovaly
různé důvody, od náboženského přesvědčení po osobní představu o soukromí a cudnosti. Výpovědi se týkaly nikábu a zachycují zkušenosti žen, které jej samy nosí.
Co ženám předepisují Írán a Afghánistán
V Íránu nadále platí povinnost zahalovat si na veřejnosti vlasy, i když se míra vymáhání mění. Human Rights Watch zdokumentovala stíhání žen, zabavování vozidel i zavírání provozoven v souvislosti s touto povinností. Pozastavení přísnějšího zákona o hidžábu a cudnosti přitom dosavadní povinnost nezrušilo.
Afghánský Tálibán požaduje na veřejnosti také zakrytí obličeje. Mise OSN v Afghánistánu ověřila, že od července do září 2026 úřady
v Herátu a Kábulu zatkly nebo zadržely nejméně 52 žen a jednu dívku. Mezi uváděnými důvody byly viditelné vlasy, barevný šátek, líčení nebo pohyb na veřejnosti bez předepsaného mužského doprovodu.
Rozdíl mezi dobrovolným zahalováním a státní povinností je vidět ve chvíli, kdy žena chce závoj odložit. V Íránu i Afghánistánu tím riskuje postih. Žena, která závoj nosí z vlastního přesvědčení, může naopak čelit tlaku okolí, aby si ho sundala.
Zdroje článku:
theguardian.com, jstage.jst.go.jp, opensocietyfoundations.org, hrw.org, fajntip.cz
Autor článku:
Hanka Šimoníková, Dis.