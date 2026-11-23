Míša řezy v různých podobách určitě už znáte. Jestli pak jste ale vyzkoušely i jejich nepečenou verzi. Když se venku oteplí a představa zapnuté trouby mě zrovna neláká, sahám po nepečených Míša řezech. Jsou rychlé, příjemně krémové, studené tak akorát a hotové bez velkého zdržování. Korpus se udělá ze sušenek a másla, zbytek obstará tvarohový krém se ztužovačem šlehačky.
Na tomhle receptu je fajn hlavně poměr práce a výsledku. Na talíři vypadá
skoro slavnostně, přitom se kolem něj člověk nijak zvlášť nenaběhá. Stačí mu dát chvíli v lednici, dezert čokoláda nahoře zpevní a při krájení udělá pěkný efekt i bez složitého zdobení. U nás doma se objevuje nejčastěji tehdy, když má být něco sladkého ke kávě, ale není nálada trávit v kuchyni celé dopoledne.
Můj tip: Pokud chcete úhlednější kousky, nespěchejte s krájením. Delší pobyt v lednici řezy zpevní a chuť se mezitím hezky usadí. Recept na rychlé nepečené Míša řezy
Doba přípravy: 15 minut Chlazení: asi 20 minut Počet porcí: 6 až 8 kousků Ingredience pro přípravu 250 g tvarohu 200 g zakysané smetany 130 g sušenek BeBe 110 g másla 40 g vanilkového cukru 20 g ztužovače šlehačky 1 lžička rumového aroma 100 g mléčné čokolády na vaření 30 g bílé čokolády dortová forma o průměru 17 až 18 cm Postup přípravy nepečených Míša řezů
1. Začněte
sušenkovým korpusem. Sušenky BeBe rozmixujte najemno, klidně až na drobnou strouhanku. Přesypte je do misky a bokem rozpusťte máslo. Jde to v malém rendlíku i krátce v mikrovlnce.
2. Rozpuštěné
máslo nalijte k sušenkám a směs pořádně promíchejte. Nemá téct, ale měla by být vlhká a soudržná. Když ji přitlačíte lžící ke stěně misky, měla by držet u sebe. Zdroj: JustCook-cz, Směs nemá téct, ale má být vlhká a soudržná.
3. Nachystejte si
dortovou formu o průměru 17 až 18 cm. Sušenkovou směs do ní nasypte, roztáhněte po dně a dobře upěchujte. Pomůže lžíce nebo rovné dno skleničky. Korpus můžete na pár minut odložit do lednice, ale když spěcháte, jde pokračovat hned. Pak přijde krém
4. Do mísy dejte
tvaroh, zakysanou smetanu, vanilkový cukr, rumové aroma a ztužovač šlehačky. Promíchejte stěrkou, vařečkou nebo krátce ručním mixérem. Důležité je, aby v krému nezůstaly větší hrudky.
5. Hotový
tvarohový krém rozetřete na sušenkový základ. Povrch uhlaďte, okraje formy případně otřete a dejte dezert nejméně na 10 minut do lednice. Krém trochu zpevní a čokoláda se pak nerozmaže tak snadno. Zdroj: JustCook-cz, Po nanesení krému dejte formu do lednice.
6. Během chlazení připravte
čokoládovou vrstvu. Mléčnou čokoládu rozpusťte ve vodní lázni. Zvlášť rozpusťte také bílou čokoládu. Čokoládu zbytečně nepřehřívejte, protože pak houstne a ztrácí hezký lesk.
7. Formu vyndejte z lednice a na krém rozetřete rozpuštěnou
mléčnou čokoládu. Na ni hned naneste proužky bílé čokolády. Špejlí nebo špičkou nože můžete párkrát lehce přejet přes povrch, vznikne jednoduché mramorování. Zdroj: JustCook-cz, Na zatuhlý krém naneste čokoládovou hmotu.
8. Dezert vraťte ještě zhruba na
10 minut do lednice, aby čokoláda nahoře zatuhla. Potom nepečené Míša řezy opatrně vyjměte z formy, nakrájejte a podávejte. Nejlépe chutnají vychlazené. Do druhého dne v lednici vydrží bez problémů. Ještě pár rad na závěr k nepečeným Míša řezům Jestli je tvaroh hodně řídký, nechte ho před použitím chvíli okapat. Krém pak bude pevnější a lépe se krájí. Na krájení použijte nůž namočený v horké vodě a otřený dosucha. Čokoládová vrstva se nebude tolik lámat. S rumovým aromatem opatrně. 1 lžička stačí, jinak snadno přebije jemnou chuť tvarohu. Pokud chcete výraznější čokoládovou chuť, nahraďte část mléčné čokolády hořkou. Když chci dezert trochu vylepšit na návštěvu, nastrouhám navrch kousek bílé čokolády až těsně před podáváním. A pokud zůstane kousek do druhého dne, u nás obvykle zmizí ke kávě po obědě.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
JustCook-cz