19. listopadu 2026 vydal
Český svaz ochránců přírody varování mířené na každého, kdo o víkendu vytáhne kolečko a vidle. Hromady kamení, kompost, staré dřevo i navršené listí jsou podle ochránců právě teď obydlené. Mezi nájemníky patří ještěrka obecná a slepýš křehký, dva plazi, které zahrádkáři potkávají častěji, než tuší. Kdo jim v listopadu rozebere strop nad hlavou, vezme jim úkryt ve chvíli, kdy už nemají dost tepla ani sil hledat nový. Proto považujeme zarostlý roh u plotu s kamením a tlejícím listím za plnohodnotné zimoviště. Rozházený nepořádek v něm vidí jen ten, kdo neví, kdo pod ním dýchá. Kde ještěrky a slepýši na zahradě přezimují
Ještěrka obecná žije podle
AOPK ČR rozptýleně téměř po celém území republiky. Ráda se zabydlí v zanedbaných zahradách a sadech. K přezimování potřebuje dostatečně hluboký úkryt, kam mráz nedosáhne. Do zimovišť se stahuje během září a října, mláďata za teplého počasí výjimečně pobíhají ještě začátkem listopadu.
Slepýš upadá do zimního spánku v říjnu a listopadu a probouzí se až na přelomu března a dubna. Podle informační karty Správy NP Šumava nejčastěji zimuje v opuštěných norách hlodavců. Na zahradě ho proto můžete mít přímo pod nohama, i když jste ho celé léto nezahlédli. Žije skrytě a často se ukáže teprve po nadzvednutí plochého kamene.
Mezi typické zahradní úkryty patří:
hromady kamení a suché zídky se škvírami, kompost a navršené listí v klidném koutě, staré pařezy, klády a prostor pod odchlíplou kůrou, štěrbiny ve zdivu a uskladněný stavební materiál, podzemní chodby po myších a hrabošech.
Nejvyšší šanci na plazí podnájemníky mají slunné pozemky, které navazují na mez, sad, železniční násep nebo okraj lesa. Na většině zahrad půjde o ještěrku obecnou a slepýše. Ještěrka zelená obývá jen izolované teplé lokality a ještěrka zední se v Česku podle AOPK drží výhradně ve Štramberském krasu.
Proč vyrušený plaz v listopadu nemá kam utéct
Plazi si teplo nevyrábějí sami, jejich tělesná teplota kopíruje okolí. S podzimním ochlazením se zpomalí, přestanou trávit a upadnou do zimní strnulosti. Studie Dubinera a kolegů, kterou v roce 2023 otiskl Journal of Animal Ecology, popisuje u šupinatých plazů obecně výrazný zimní pokles metabolických nároků a omezenou schopnost pohybu. Trávení při nízkých tělesných teplotách prakticky vázne.
Z toho plyne jednoduchá početní úloha. Zásoby, které si ještěrka nastřádala za léto, musí vydržet až do jara. Každé probuzení je ukrajuje. Zvíře vytažené z úkrytu navíc musí hledat náhradní skrýš ve chvíli, kdy se sotva hýbe, pomalu reaguje a venku je pár stupňů nad nulou. ČSOP výslovně uvádí, že v tomto období může být život ohrožující už samotné vyrušení nebo ztráta těžce nalezeného úkrytu.
K tomu přistupuje čistě mechanické riziko. Hroty vidlí zajeté do kompostu, rýč u paty zídky či kámen překulený o metr vedle dokážou ztuhlého slepýše poranit dřív, než si ho kdokoli všimne. Ke každé hromadě, kterou chcete v listopadu rozebrat, proto přistupujte, jako by v ní někdo bydlel. Na zahradách se slunnou polohou to bývá pravda.
Zdroj fotografie: Pixabay Co v zahradě ponechat a co odložit až na jaro
Těžší zásahy do kamení, dřeva a kompostu je rozumné stihnout do konce září, dřív než se plazi hromadně stáhnou pod zem. Říjen je hraniční měsíc a vyžaduje opatrnost. V listopadu doporučuje ČSOP zimní úkryty nechat na pokoji.
Klidně můžete: shrabat listí z cest a trávníku a odnést ho do klidného rohu, přiložit větve na existující hromadu nebo před zimou založit novou, uklidit nářadí a předměty mimo místa, kde by se plazi mohli skrývat.
Na jaro odložte: rozebírání suchých zídek a přeskládávání kamení, přehazování kompostu a odvoz hromad listí či větví, vyhrabávání dutin, pařezů a starých klád, stříhání suchých stonků a nepokosených trsů v záhonech.
Kompost si zaslouží šetrnost i v létě. Podle studijního textu Biologické olympiády do něj ještěrky kladou vejce, protože teplo z rozkladu urychluje jejich vývoj. Kdo má na zahradě ještěrky, neměl by kompost provzdušňovat ani v červenci.
Plazům škodí i chemie, byť nepřímo. AOPK řadí pesticidy mezi hrozby pro ještěrku obecnou, protože likvidují hmyz, který jí slouží jako potrava. Britská příručka Reptile Habitat Management Handbook pak varuje před jemnými zahradními sítěmi přes záhony, v nichž se drobní plazi snadno smrtelně zamotají.
Slepýš pod kamenem: jak postupovat a komu volat
Když při práci odkryjete zimujícího plaza, který vypadá nezraněně, vraťte úkryt co nejrychleji do původního stavu. Přikryjte ho listím, větvemi nebo kamenem a místo dál nerušte. Zvíře nepřenášejte jinam, neberte ho domů, nekrmte ho a neohřívejte v obýváku. Probuzení v teple by mu uškodilo víc než chladná noc pod listím.
Pokud je zraněné nebo úkryt už obnovit nejde, obraťte se na Národní síť záchranných stanic. Její centrální dispečink na čísle 774 155 155 funguje denně od 7 do 22 hodin a na webu
Zvíře v nouzi najdete nejbližší z 34 profesionálních zařízení po celé republice.
Šetrnost má i právní rozměr. Ještěrka obecná i slepýš křehký figurují ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. mezi silně ohroženými druhy. Zákon o ochraně přírody a krajiny chrání nejen samotná zvířata, ale také sídla, která využívají, a to přirozená stejně jako umělá. Usmrcení silně ohroženého živočicha může fyzickou osobu stát pokutu až 100 000 Kč, ve zvláště chráněném území dokonce dvojnásobek.
Strach ze slepýše je zbytečný. Patří mezi beznohé ještěry a od hada ho odlišíte podle pohyblivých očních víček, drobných ušních otvorů a schopnosti odlomit kus ocasu. Svléká se po částech, ne v jednom kuse. Pro člověka je zcela neškodný a na zahradě loví žížaly, larvy hmyzu i plže bez ulity, takže se z něj stává tichý spojenec v boji s plzáky. Zmije obecná je naproti tomu skutečný had a jako kriticky ohrožený druh si zaslouží, abyste ji nechali v klidu odplazit.
Jeden divoký kout místo vymetené zahrady
Podle nás udělá pro plazy víc jediný klidný roh s kamením a listím než sebepečlivěji vyčištěný trávník. Udržet ho úhledný přitom není složité. Vyhraďte mu zadní část pozemku, ohraničte ho pár většími kameny nebo nízkým proutěným plůtkem a listí s větvemi vrstvěte do kompaktní hromady, místo abyste je rozhazovali po ploše. Část trávníku sekejte výš a postupně, suché stonky nechte v záhonu stát jako strukturu.
Pokud chcete postavit nové zimoviště, vyberte slunné, dobře odvodněné místo s jižní orientací, které se nezaplavuje. Spodní vrstvu tvoří velké kameny, kořeny nebo cihly jako stabilní kostra, mezi nimi zůstanou škvíry. Tlející dřevo pod těžké kameny nepatří, při rozkladu by se hromada sesula. Vstupy nechte vznikat přirozeně po okrajích a navazujte je na vyšší trávu nebo keře, kudy se zvířata dostanou nepozorovaně.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková