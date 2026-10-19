Domácí linecké cukroví nemusíte péct jen na Vánoce. Křehké máslové těsto chutná skvěle po celý rok

Linecké se u nás doma nepeče jen v prosinci. Když je chuť na něco malého ke kávě, vytáhnu máslo, mouku, citron a za pár minut mám těsto hotové. Líbí se mi na něm ta obyčejnost: pár surovin, krátké pečení a po slepení marmeládou chuť, kterou si člověk docela přesně spojí s plechovou krabicí u babičky.
Velká výhoda je, že stačí jedna várka.
Žádné dlouhé plánování, žádné pečení přes půl víkendu. Těsto je klasické, poctivé a spolehlivé i ve chvíli, kdy chcete jen rychle doplnit něco sladkého do krabičky. U nás se linecké nejčastěji slepuje rybízovou nebo , někdy vezmu i meruňkovou marmeládou kyselejší malinovou.
Můj tip zní: Těsto válejte opravdu tence, zhruba na 3 mm. Cukroví pak zůstane křehké a po slepení nepůsobí těžce. Linecké není jen vánoční záležitost
Linecké má u nás pověst svátečního cukroví. Trochu neprávem, řekla bych. Je malé, dobře se skladuje a díky jednoduchému složení se hodí i během roku, třeba když má přijít návštěva nebo po obědě zůstane chuť na něco sladkého. V rakousko-uherské kuchyni má podobné pečivo dlouhou tradici a u nás se zabydlelo hlavně jako součást vánočního pečení.
Recept na domácí a křehké linecké cukroví
Doba přípravy: zhruba 25 minut + chlazení těsta Doba pečení: 8-10 minut Počet porcí: asi 35-45 slepených kousků podle velikosti tvarů Ingredience pro přípravu 300 g hladké mouky 100 g moučkového cukru 200 g másla 1 žloutek jemně nastrouhaná citronová kůra z 1 chemicky neošetřeného citronu 150-200 g marmelády na slepování, nejlépe rybízové nebo meruňkové trocha hladké mouky na podsypání válu Postup přípravy lineckého cukroví
1. Do mísy nasypte
hladkou mouku a moučkový cukr, přidejte na kousky nakrájené máslo, žloutek a citronovou kůru. Rukama nebo v robotu zpracujte hladké těsto. Zbytečně ho netrapte dlouhým hnětením, máslo by se moc zahřálo.
2. Hotové
těsto stáhněte do plochého bochánku, zabalte do fólie a uložte do lednice alespoň na 30-60 minut. Po odpočinku se s ním pracuje líp a vykrojené tvary se méně kroutí.
3. Troubu předehřejte na
175 °C. Plech vyložte pečicím papírem a nachystejte vykrajovátka. Já většinou vytáhnu kolečka, kytičky a srdíčka, podle toho, co mi zrovna přijde pod ruku.
4. Těsto rozválejte na lehce pomoučněném vále na plát silný asi
3 mm. Vykrajujte stejné tvary, aby se při slepování dobře párovaly. Do poloviny kousků můžete udělat malé okénko.
5. Vykrojené
tvary přesuňte na plech a nechte mezi nimi malé rozestupy. Linecké při pečení nijak výrazně nenabývá, takže velké mezery nejsou nutné. Pečte ve vyhřáté troubě 8-10 minut
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6. Sledujte hlavně okraje. Jakmile začnou lehce zlátnout, plech vytáhněte. Linecké má zůstat světlé, ne dohněda.
7. Upečené kousky nechte pár minut dojít na plechu a pak je opatrně přendejte na mřížku. Teplé jsou lámavé, tady se spěch nevyplácí.
8. Vychladlé
cukroví slepujte marmeládou. Pokud je marmeláda tužší, krátce ji promíchejte lžičkou. Stačí tenká vrstva, jinak bude vytékat do stran.
9. Kdo chce mít horní a spodní díl co nejrovnější, může zkusit jednoduchý trik se slepováním „vzhůru nohama“. Rovnější plochy k sobě lépe přilnou a cukroví pak vypadá úhledněji bez velkého snažení.
10. Hotové linecké nechte alespoň do druhého dne rozležet. Podávejte ke kávě nebo čaji a skladujte v uzavřené dóze na chladnějším místě. Slepené kousky je dobré sníst během několika dnů, protože marmeláda postupně zvlhčuje těsto.
Foto: Cooky.cz, Na podzim lze zvolit podzimní motivy vykrajování. Rady proč u lineckého tolik záleží právě na másle Pokud chcete těsto trochu obměnit, nahraďte část mouky mletými mandlemi. Mandlová varianta se objevuje i v novějších receptech na linecké a těstu dodá příjemnější vůni. Na slepování se mi nejvíc osvědčila kyselejší marmeláda. Sladké těsto díky ní nepůsobí tak hutně a člověk si klidně vezme ještě jeden kousek. Linecké pečte raději po jednom plechu. U drobného cukroví někdy rozhodují dvě minuty a připálené okraje by byla škoda. Když ho peču mimo Vánoce, vybírám menší vykrajovátka. Ke kávě je to akorát a ze sladkého se nestane zbytečně velká porce. U lineckého bych margarín nevolila a sáhla bych rovnou po másle. Na chuti je to poznat, na vůni možná ještě víc. Křehkost dělá tuk, který se v těstě spojí s moukou a po upečení vytvoří jemnou, drobivou strukturu. Citronová kůra tomu přidá lehkost, takže těsto nepůsobí fádně.
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