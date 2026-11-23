Kolem polních cest na Vysočině i na jižní Moravě dodnes plodí hrušně, které nikdo desítky let nehnojil ani nepostřikoval. Každý podzim přesto shodí koše máslovek. Na tomhle principu stojí permakultura, tedy způsob zahradničení, který se obejde bez rytí a syntetických přípravků a místo nich spoléhá na kompost, mulč a trvalé výsadby. Zahradnictví FLOS ho ve svém blogu shrnulo do pěti pravidel. My jsme je doplnili o údaje z českého standardu pro ovocné výsadby, aktuální ceny ze školek a doporučení britské Královské zahradnické společnosti (RHS). Výsledkem je plán, jak nakupovat méně a sklízet víc.
Kompost místo hnojiva: jak zahrada recykluje vlastní živiny
První pravidlo zní jednoduše: nic organického z pozemku neodvážet. Kuchyňské zbytky rostlinného původu, tráva po sekání, listí i vytrhaný plevel bez semen patří na kompost. Z něj se za několik měsíců stane tmavá drobivá hmota, která vrací do záhonů dusík, draslík i stopové prvky. Peníze za kupovaná hnojiva tak zůstávají v peněžence.
Český rozhlas Sever letos připomněl osvědčený postup. Na dno hromady přijdou hrubší větvičky, aby se k materiálu dostal vzduch. Nad nimi se střídají vlhké složky bohaté na dusík, například tráva nebo zeleninové odřezky, se suchými uhlíkatými vrstvami z listí či slámy. Čerstvou trávu nesypte najednou ve velkém, jinak začne zahnívat. Na kompost nepatří nemocné rostliny, plevel se zralými semeny, maso ani kosti.
Druhou polovinu koloběhu obstarává mulč. Vrstva listí, štěpky nebo kompostu přímo na záhonu brání vysychání půdy a nepustí světlo k semenům plevelů. Podle
průvodce RHS o zahradničení bez rytí potřebuje taková zahrada jen minimum syntetických hnojiv, protože živiny dodává rozkládající se organická hmota. Herbicidy se rovněž stávají zbytečnými: plevel buď vůbec nevzejde, nebo jde z kypré půdy snadno vytáhnout. Rytí naopak každý rok poruší půdní strukturu a vynese na povrch zásobu semen, která by jinak spala v hloubce. Staré odrůdy ovoce, které v českých sadech plodí desítky let
Druhé pravidlo míří k ovocným stromům. Vyplatí se vybírat odrůdy, které prošly zkouškou místního podnebí, často za několik generací. Blog FLOS jmenuje Hardyho máslovku, Boikovo, Coxovu renetu, Ontario, Kordii a Burlat. Některé z nich najdete i v odborném standardu
AOPK ČR a MENDELU „Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině“ z roku 2023, včetně nadmořských výšek, ve kterých se jim daří.
Odrůda Druh Doporučená poloha Orientační cena sazenice Boikovo jabloň 350 až 600 m n. m. 250 až 320 Kč (Ovocná školka Bojkovice) Hardyho máslovka hrušeň do 600 m n. m. 260 Kč (Zahrada Výstaviště Přerov), 530 Kč (Potulný sadař) Kordia třešeň do 600 m n. m. 220 Kč (EKOVČELAŘ)
Skladové zásoby se během sezony rychle mění. Při naší kontrole byly varianty Boikova i Kordie vyprodané, Hardyho máslovku měl přerovský prodejce skladem a Potulný sadař ji nabízí s dodáním na podzim.
Kordia si zaslouží zvláštní zmínku. Vyrostla jako náhodný semenáč ve třešňovce v Těchlovicích u Hradce Králové krátce po druhé světové válce, registrace se dočkala v roce 1981 a
Český zahrádkářský svaz ji řadí mezi nejúspěšnější české ovocné odrůdy ve světě. Česká zahrada tak může hostit strom, který dobyl evropské sady.
Standard upozorňuje i na úskalí poloh. Jabloně, hrušně, slivoně, třešně, višně a lísky snášejí tuzemské klima dobře. Dřín, ořešák, kaštanovník nebo meruňka vyžadují teplejší stanoviště. V nadmořské výšce nad 450 metrů se vyhněte větrným hřbetům i úžlabím, kde se drží mráz. V pásmu 600 až 800 metrů doporučují autoři sázet jen takové druhy, které už v okolí prokazatelně plodí.
Na malé zahradě rozhoduje podnož. Vysokokmen na semenáči se rozroste do koruny vhodné spíš pro sad, stromek na zakrslé podnoži se vejde i k rodinnému domku. Prostokořenné stromky se podle standardu nejlépe sázejí na podzim, na jaře pak po rozmrznutí půdy a ještě před rašením. Kolem kmínku vytvarujte zálivkovou mísu a nalijte do ní alespoň 10 litrů vody ve středně těžké či těžké půdě, v lehké a písčité až 20 litrů. Tahle počáteční investice rozhoduje, zda strom za pár let zvládne sucho bez konve.
Bez, dřín a trnka: jedlé keře pro kuchyň i ptáky
Třetí pravidlo dává prostor keřům, které plodí a zároveň krmí okolní přírodu. Česká společnost ornitologická doporučuje zejména černý bez, dřín a trnku. Zjara lákají opylovače, na podzim nabízejí plody ptákům i lidem a v hustých větvích si ptáci stavějí hnízda.
Specializovaný e-shop Původní keře nabízí bez černý za 94 Kč, dřín za 134 Kč a trnku za 75 Kč. Většina sazenic se expeduje na podzim. Kontejnerované keře lze ovšem sázet po celé vegetační období, jen se vyhněte horkým slunečným dnům nad 25 °C.
U bezu platí jedna kuchyňská výstraha. Květy se hodí do sirupu nebo k usmažení v těstíčku. Čerstvé bobule jsou ale podle ornitologů pro člověka mírně jedovaté, proto se bezinky před použitím převaří nebo usuší. Teprve pak z nich vznikne marmeláda, sirup či domácí víno. Dřín zase potřebuje teplejší polohu, zato odmění kyselými plody bohatými na vitamin C, ze kterých dělávaly babičky povidla.
Jedlé květy a bylinky: úroda už v první sezoně
Čtvrté pravidlo přináší nejrychlejší výsledky. Zatímco na první jablka se čeká několik let, lichořeřišnice, meduňka nebo pažitka dají sklizeň ještě letos. Jedlé trvalky a letničky navíc přilákají hmyz, na kterém závisí opylení ovocných stromů.
RHS pěstování jedlých květů hodnotí jako snadné a uvádí sklizeň od jara do podzimu. Pro začátek doporučujeme tuto sestavu:
Lichořeřišnice: podle University of Illinois Extension se jí daří v truhlíku i na záhonu. Listy a květy oživí salát nebo těstoviny, nakládaná nezralá semena nahradí kapary. Denivka: vytrvalá a nenáročná, její květy se hodí do polévek, salátů a na pánev. Měsíček: zlaté okvětní lístky obarví rýži i pomazánku. Meduňka a máta: svěží čaj i limonáda, obě se ovšem rády rozlézají, proto je vhodné jim kořeny ohraničit. Pažitka: stálice každé kuchyně, její fialové květy jsou rovněž jedlé.
Jedlé květy trhejte jen z rostlin, které spolehlivě poznáte a které nikdo neošetřoval pesticidy. U zahrady pěstované bez chemie je druhá podmínka splněna automaticky.
Rovnováha bez postřiků: kdo za vás pohlídá mšice a plevel
Pátou zásadou se celý systém uzavírá. Pestrá zahrada s keři, kvetoucími trvalkami a vrstvou mulče poskytuje potravu i úkryt slunéčkům, zlatoočkám, škvorům a ptákům. Ti pak dělají práci, kterou jinak obstarává postřikovač. RHS tento princip označuje jako biologickou ochranu, tedy využití přirozených nepřátel škůdců. Metodika ekologického zahradničení Státní univerzity Severní Karolíny (NC State Extension) k tomu přidává zdravou půdu a střídání plodin, díky nimž jsou rostliny vitálnější a útoky škůdců lépe snášejí.
Myšlenka samotná je starší, než by se mohlo zdát. Australané Bill Mollison a David Holmgren ji formulovali v polovině 70. let a v roce 1978 ji představili v knize „Permaculture One“. Holmgren ji popsal jako zemědělství založené na trvalých rostlinách, které napodobuje přírodní ekosystémy. Britská permakulturní asociace (Permaculture Association) připomíná, že autoři čerpali z tradičních a domorodých způsobů hospodaření. V českém prostředí jim odpovídají staré sady, ovocné aleje a kompostové hromady za stodolou. Dnešní návrat k nim podle nás pohánějí dražší hnojiva, opakovaná sucha a touha mít aspoň část jídla z vlastního pozemku.
Úspora se dostavuje postupně. Za hnojiva přestanete platit hned, jakmile začnete používat vlastní kompost. Plevele ubývá s každou sezonou pod mulčem. Stromy se po zakořenění postupně osamostatní a jejich péče se zúží na výchovný řez a sklizeň.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková