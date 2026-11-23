Zákusek Opilý Isidor, u nás na Slovensku se mu tak prostě říkalo, mám spojený hlavně s dětstvím. Pekl se doma jako sváteční věc, žádná rychlovka ke kávě. Tyhle košíčky mi ho připomínají v menším, skoro jako cukrářská jednohubka. Mají křehké kakaové těsto, uvnitř poctivou ořechovou náplň s rumem a nahoře jemný čokoládový krém. Na talíři vypadají jako drobné zákusky. A přitom v nich není nic zvlášť vzácného: máslo, ořechy, čokoláda, pár běžných surovin. Jen se to dobře poskládá dohromady a najednou je z toho cukroví, po kterém se lidé na tácu natáhnou.
Doma je děláme hlavně na
Vánoce, ale pekla jsem je už i na rodinnou oslavu. Výsledek byl podobný, dlouho tam nestály. Velká výhoda je, že se dají připravit dopředu. Po odležení jsou spíš lepší než horší.
Můj tip zní: S plněním nespěchejte. Upečené košíčky nechte pořádně vychladnout a krém před zdobením jen krátce povolte při pokojové teplotě. Práce je pak čistší, krém se netrhá a člověk se u toho zbytečně nevzteká. Izidor a Opilý Izidor: cukrářská stopa ze Slovenska
Název Izidor se v českých i slovenských domácnostech neváže jen k jednomu dezertu. Vedle košíčků je známý hlavně Opilý Izidor, vrstvený slovenský zákusek s ořechy, kakaem, krémem a často také s rumovým nebo punčovým tónem. U těchto košíčků je příbuznost docela jasná. Nejsou postavené na obyčejné sladkosti, ale na chuti ořechů, másla a čokolády. Recept na izidor košíčky s ořechovou náplní a čokoládou
Počet porcí: přibližně 20 až 24 košíčků Ingredience pro přípravu
Kakaové těsto: 200 g hladké mouky 120 g másla 50 g moučkového cukru 2 vanilkové cukry 2 žloutky 20 g kakaa, přibližně 2 lžíce
Ořechová náplň: 300 g mletých vlašských ořechů 140 g moučkového cukru 120 ml rumu
Čokoládový krém: 200 g čokolády 200 ml smetany na šlehání 150 g změklého másla Postup přípravy ořechových košíčků
1. Do mísy dejte
hladkou mouku, moučkový cukr, vanilkový cukr a kakao. Přidejte máslo nakrájené na menší kostky a také žloutky. Rukama nebo v robotu zpracujte hladké těsto. Nemusí se hníst dlouho, stačí, aby drželo pohromadě a nebyly v něm velké kousky másla.
2. Hotové
kakaové těsto zabalte a dejte alespoň na 30 minut do lednice. Zpevní, nebude se tolik lepit na prsty a ve formičkách si lépe podrží tvar.
3. Mezitím připravte
ořechovou náplň. Smíchejte mleté vlašské ořechy s moučkovým cukrem a postupně přilévejte rum. Hmota má být vláčná, ale pořád tvarovatelná. Nemá téct. Spíš by měla připomínat hustší cukrářskou náplň, která se dá nabrat lžičkou a drží.
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4. Klasické kovové formičky většinou není nutné vymazávat, protože těsto obsahuje dost másla. Pokud ale máte nové formy nebo jim úplně nevěříte, upečte nejdřív jeden zkušební kousek. Ušetří to nervy i polámané okraje.
5. Vychlazené
těsto rozdělte na malé kousky a každý vtlačte do formičky v tenké vrstvě. Prsty srovnejte dno i boky, aby někde nebyly zbytečně silné. Když je těsta moc, hotový košíček působí těžce a náplň v něm zbytečně zanikne. Zdroj: Anna Balážová, Těsta do formiček nedávejte zbytečně moc.
6. Košíčky pečte v předehřáté troubě asi
10 až 12 minut. Hotové jsou ve chvíli, kdy těsto zpevní a začne se lehce odtahovat od okrajů formičky. Nechte je pár minut stát a potom je opatrně vyklopte na mřížku. Zdroj: Anna Balážová, Po upečení nechte košíčky chvíli stát a pak opatrně vyklopte.
7. Než košíčky úplně vychladnou, připravte
čokoládový základ krému. V menším rendlíku zahřejte smetanu na šlehání, ale nenechte ji vařit. Přidejte nalámanou čokoládu a míchejte, dokud se nerozpustí do hladké směsi. Potom ji odstavte a nechte vychladnout.
8. Do studených košíčků dejte lžičkou nebo pomocí cukrářského sáčku
ořechovou náplň. Povrch jen lehce srovnejte. Neplňte je až po okraj, protože nahoru ještě přijde krém a celé by to pak bylo zbytečně vysoké a těžké. Zdroj: Anna Balážová, Náplní košíčky neplňte až po okraj, navrch přijde krém.
9. Změklé
máslo vyšlehejte dohladka. Po částech do něj zašlehávejte vychlazenou čokoládu se smetanou. Vznikne jemný čokoládový krém, který se dobře roztírá i stříká. Kdyby byl příliš měkký, dejte ho na krátkou chvíli do lednice.
10. Krém naneste na naplněné košíčky. Nejhezčí jsou podle mě se zdobicím sáčkem a hvězdicovou špičkou, hned vypadají slavnostněji. Pokud sáček nemáte, nic se neděje. Obyčejná lžička práci zvládne také, jen výsledek bude trochu domáčtější.
Zdroj: Anna Balážová, Pomocí zdobícího sáčku naneste čokoládový krém.
11. Hotové
izidor košíčky uložte nejméně na 2 hodiny do chladu. Podávat je můžete rovnou vychlazené, případně je před servírováním nechte pár minut povolit při pokojové teplotě. V uzavřené krabici v lednici vydrží několik dní a druhý den bývají opravdu velmi dobré. Zdroj: Anna Balážová, Hotové košíčky uložte do chladu. Proč na těchto košíčcích tolik záleží na ořeších a čokoládě Jemnější krém připravíte z čokolády s vyšším podílem mléčné složky. Kdo má raději výraznější chuť, pravděpodobně sáhne po hořké čokoládě. Rum do ořechové náplně lijte postupně. Mleté ořechy ho pokaždé nasají trochu jinak a příliš řídká hmota se pak napravuje dost špatně. Košíčky plňte teprve ve chvíli, kdy jsou úplně studené. Teplé těsto by čokoládový krém zbytečně rozpouštělo a zdobení by nedrželo tvar.
Ovocné mini dortíčky s vanilkovým krémem a citronovou polevou krok za krokem
VIDEO
Klasický harlekýn na plechu v domácím provedení. Spojení kakaového těsta a dvou krémových vrstev
Zdroj a foto: Se souhlasem
Anna Balážová