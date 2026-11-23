Tvaroh má v domácím pečení dlouhou tradici. Patří do dortů, koláčů i obyčejného pečiva, dá se zadělat do těsta a stejně dobře funguje v náplních. Kombinací snese spoustu, ale u mě pořád vedou kynuté koláčky nebo buchty s rozinkami, případně s ovocem. Těsto zadělávám se sádlem, do středu dávám tvaroh, domácí marmeládu a pár malin. Koláče jsou pak měkké, šťavnaté a ovoce jim nechá příjemně nakyslou stopu. Žádná velká věda, jen se nesmí ošidit kynutí.
U
platí jedna prostá zkušenost: když se povede základ, zbytek už jde docela lehce. Tohle těsto je měkké, dobře se s ním pracuje a díky kynutého těsta sádlu nevysychá tak rychle, ani když pár kousků zůstane do druhého dne. Nejraději z něj dělám menší bochánky. Snáz se plní, na plechu se tolik nerozjíždějí a vypadají úhledně, i když člověk zrovna nemá čas si s každým hrát. Domácí marmeláda tomu přidá tu starou koláčovou chuť, kvůli které se podobné pečení pořád vrací na stůl.
Můj tip: Pokud je tvaroh hodně tuhý, rozmíchejte do něj malou kapku smetany. Náplň se pak roztírá bez zbytečného boje, méně osychá a po upečení zůstane jemnější. Recept na vláčné tvarohové koláče s marmeládou
Délka pečení: zhruba 25 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: přibližně 16 až 20 koláčů Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 600 g hladké mouky 300 ml mléka 2 ks žloutků 80 g sádla 6 lžic krystalového cukru 1 lžička soli 1 ks citronu, jemně nastrouhaná kůra 1/2 kostky čerstvého droždí
Tvarohová náplň: 500 g měkkého tvarohu 2 až 3 lžíce cukru podle chuti 1 ks žloutku 1 až 2 lžíce smetany pomerančová kůra podle chuti 6 až 8 lžic domácí marmelády 150 g čerstvých malin
Drobenka: 100 g polohrubé mouky 70 g másla 70 g moučkového cukru
Dokončení: 1 ks žloutku 1 lžíce mléka Postup přípravy domácích tvarohových koláčů
1. Do části vlažného
mléka rozdrobte droždí, přidejte lžičku cukru a nechte vzejít kvásek. Většinou to trvá kolem 10 minut. Mléko nesmí být horké, jen příjemně vlažné, jinak droždí nebude pracovat tak, jak má.
2. Hotový
kvásek přelijte do větší mísy. Přidejte zbytek mléka, žloutky, rozpuštěné nebo hodně změklé sádlo, zbylý cukr, sůl a najemno nastrouhanou citronovou kůru. Krátce promíchejte, není potřeba nic složitého, jen suroviny spojit.
3. Postupně přisypávejte
hladkou mouku a vypracujte hladké, měkké těsto. Hnětení věnujte aspoň 8 až 10 minut, rozdíl je potom znát. Těsto bude pružnější a nebude se tolik lepit na ruce. Když lepí opravdu hodně, lehce podsypte, ale s moukou raději opatrně.
4. Mísu zakryjte utěrkou a těsto nechte kynout na teplejším místě
40 až 50 minut, dokud viditelně nezvětší objem. Stačí klidné místo na lince, hlavně bez průvanu. Mezitím připravte tvarohovou náplň
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5. V misce promíchejte
tvaroh, cukr, žloutek, trochu smetany a pomerančovou kůru. Náplň má být hladká a dobře roztíratelná, ale ne tekutá.
6. V další misce udělejte
drobenku. Prsty promněte polohrubou mouku, máslo a moučkový cukr, až vzniknou drobnější hrudky. Kdyby drobenka příliš změkla, dejte ji na pár minut do chladu.
7. Vykynuté
těsto rozdělte na menší, pokud možno stejně velké díly a vytvarujte bochánky. Rozložte je na plech s pečicím papírem, případně na lehce vymazaný plech, a nechte ještě 20 minut kynout.
8. Do středu každého bochánku vytlačte důlek skleničkou nebo prsty. Kolem středu dejte, případně nastříkejte
tvarohovou náplň, doprostřed přidejte lžičku domácí marmelády a navrch položte několik malin.
9. Koláče posypte připravenou
drobenkou a nechte je ještě asi 20 minut stát. Tenhle krátký odpočinek navíc se vyplatí, těsto bývá po upečení nadýchanější. Foto: Cooky.cz, Posypte drobenkou a nechte koláčky ještě chvíli kynout.
10.
Žloutek rozmíchejte s mlékem a potřete okraje koláčů. Po upečení díky tomu chytnou zlatavou barvu a lehký lesk. Foto: Cooky.cz, Před pečením ještě potřete okraje žloutkem s mlékem, po upečení budou mít hezkou barvu a lesk.
11. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C přibližně 25 minut. Hotové koláče poznáte podle zlatých okrajů a drobenky, která začne lehce chytat barvu.
12. Upečené
koláče přesuňte na mřížku a nechte je chvíli zchladnout. Podávat se dají vlažné i studené. Když je přikryjete utěrkou, zůstanou pěkně vláčné i druhý den. Ještě pár rad na závěr k tvarohovým koláčům Pokud je marmeláda řidší, dejte jí do středu o něco méně, ať při pečení neutíká po plechu. Maliny nezatlačujte hluboko do náplně. Stačí je položit navrch, budou lépe držet tvar a koláče se tolik nerozmáčí. Pro jemnější chuť můžete část citronové kůry v těstě doplnit vanilkovým cukrem. Nejlepší jsou v den pečení, ale druhý den ráno ke kávě pořád chutnají velmi dobře.
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