Máslovo-vaječný krém: Osvědčená náplň do dortů a cukroví, která je jemná, nadýchaná a dobře drží tvar

Když doma potřebuji jeden krém, který zvládne cukroví, řezy i narozeninový dort, většinou skončím u tohoto máslovo-vaječného krému. Je poctivý, hebký, ale žádná cukrářská věda to není. Jen je potřeba hlídat teplotu surovin a dát si práci s vyšleháním vajec s cukrem nad párou. U nás se tenhle krém dělá už dlouho a podle nálady do něj přidávám rum nebo čokoládu.
Jeho výhoda je jednoduchá: Dá se použít skoro všude. Někdy jím slepuji , jindy přijde mezi řezy a o linecké Vánocích se bez něj obejdu jen těžko. Když má být výsledek slavnostnější, vmíchám kakao a trochu rozpuštěné čokolády. Pro děti zase rum vynechám, případně dám jen pár kapek. Krém se tím nijak nerozhodí.
Můj tip z praxe: Nespěchejte s chladnutím vaječné směsi. Pokud má být krém hladký, máslo a vaječný základ musejí mít podobnou teplotu. Tady se krém nejčastěji pokazí, i když jinak postup vypadá úplně nevinně. Poctivé krémy patří k domácímu pečení odjakživa
mají v domácí cukrařině svoje místo hlavně proto, že jsou Máslové krémy variabilní a drží tvar. Dají se dát mezi korpusy, do rolád, na zdobení i do drobného cukroví. Vaječná varianta je proti obyčejnému máslovému krému s cukrem plnější a jemnější. Vejce vyšlehaná nad párou vytvoří základ, který se s máslem spojí do měkké, ale pevné náplně. Recept na domácí máslovo-vaječný krém
Doba přípravy: 25 minut Doba chladnutí: 30 až 60 minut Počet porcí: asi 1 větší mísa krému Ingredience pro přípravu Základní verze 3 ks vejce 150 g cukru krupice 1 balíček vanilkového cukru 250 až 300 g másla pokojové teploty 1 až 2 lžíce rumu Čokoládová verze navíc ozpuštěné ledové kaštany r 1 menší kousek 100% tuku 1 až 2 lžíce kakaa 150 g třtinového cukru místo cukru krupice Postup přípravy luxusního máslovo-vaječného krému
1. Nejdřív si připravte všechno na linku.
Máslo musí změknout, aby mělo pokojovou teplotu. Vejce je také lepší vyndat z lednice s předstihem, krém se pak spojuje mnohem ochotněji.
2. Do kovové nebo skleněné mísy dejte
vejce, cukr a vanilkový cukr. Mísu položte nad hrnec s lehce vroucí vodou. Dno mísy se vody nemá dotýkat, jinak by se vejce mohla začít srážet. Foto: Cooky.cz, Vejce s cukrem vyšlehejte nad párou.
3. Směs šlehejte nad párou, dokud nezhoustne, nezesvětlá a cukr se nerozpustí. Počítejte přibližně s
8 až 10 minutami. Výsledná hmota má být teplá, hladká a pěnově nadýchaná. Foto: Cooky.cz, Po vyšlehání nad párou nechte hmotu úplně vychladnout.
4. Základ stáhněte z páry a nechte ho úplně vychladnout. Sem tam ho promíchejte, aby se nahoře nevytvořil škraloup. Do teplé směsi
máslo nepatří, to je dobré si pohlídat.
5. Do čisté mísy dejte změklé
máslo a krátce ho prošlehejte. Stačí jen tolik, aby bylo hladké a bez tuhých kousků.
6. Vychladlou
vaječnou směs zašlehávejte do másla po lžících nebo menších dávkách. Není kam spěchat. Pomalé přidávání pomůže tomu, aby byl krém jemný, hladký a bez hrudek.
7. Na závěr přidejte
rum a krém ještě krátce prošlehejte. Pokud připravujete světlou základní verzi, v tuhle chvíli je hotovo. Příprava čokoládového krému
8. Na
čokoládový krém rozpusťte zvlášť ledové kaštany s malým kouskem 100% tuku. Nechte směs trochu zchladnout a teprve potom ji zašlehejte do hotového krému. Podle chuti přisypte ještě kakao. Když chci tmavší barvu a lehce karamelový tón, dávám do základu třtinový cukr. Foto: Cooky.cz, Na čokoládovou verzi rozpusťte zvlášť čokoládu s kouskem tuku. Foto: Cooky.cz, Vychladlou čokoládovou směs přidejte do krému.
9. Jestli budete krémem zdobit, dejte ho na
15 až 20 minut do chladu. Na promazání dortu nebo řezů se dá použít hned. Nejlépe se roztírá na vychladlé korpusy, cukroví i řezy. Zbytek patří do lednice, kde vydrží přibližně 2 dny. Rady a tipy: Kdy zvolit světlou a kdy čokoládovou verzi Když se krém začne srážet, většinou za tím stojí rozdílná teplota surovin. Nechte mísu chvíli stát na lince a potom krém znovu krátce prošlehejte. Do cukroví dávám raději 250 g másla. Na dorty a řezy přidávám často až 300 g, krém je pak pevnější. Rum lijte po malých dávkách. Někdy stačí jedna lžíce, aby krém voněl, ale nepřebil chuť celého dezertu. Světlý máslovo-vaječný krém se hodí tam, kde má zůstat prostor pro chuť těsta, ořechů nebo marmelády. Dávám ho do lineckého cukroví, mezi piškotové pláty i do jednoduchých řezů na plech. Čokoládová verze je výraznější, takže se hodí k dortovým korpusům, kakaovým řezům nebo ořechovému těstu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková