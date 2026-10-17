Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Máslovo-vaječný krém: Osvědčená náplň do dortů a cukroví, která je jemná, nadýchaná a dobře drží tvar

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když potřebuji jeden spolehlivý krém na cukroví, řezy i narozeninový dort, sahám právě po tomhle máslovo-vaječném. Je poctivý, jemný a přitom není nijak složitý, jen si člověk musí pohlídat teplotu surovin a trpělivě vyšlehat vejce s cukrem nad párou. U nás doma se dělá roky a často ho ještě vylepšuji rumem nebo čokoládou.
Obrázek k receptu na Máslovo-vaječný krém: Osvědčená klasika do dortů a cukroví, která je jemná, nadýchaná a dobře drží tvar

Obrázek k receptu na Máslovo-vaječný krém: Osvědčená klasika do dortů a cukroví, která je jemná, nadýchaná a dobře drží tvar

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Máslovo-vaječný krém: Osvědčená klasika do dortů a cukroví, která je jemná, nadýchaná a dobře drží tvar
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 13:42

Reklama
Další články z Cooky.cz
Pečeme doma: Kváskový chléb s podmáslím a olejem, co se povede i bez zkušeností
Pečeme doma: Kváskový chléb s podmáslím a olejem, co se povede i bez zkušeností
Medová kolečka s vanilkovou náplní a čokoládovou polevou, která se rozplývají na jazyku
Medová kolečka s vanilkovou náplní a čokoládovou polevou, která se rozplývají na jazyku

Když chci upéct něco, co u nás doma mizí po tácích a přitom se to dá připravit i dopředu, přicházejí na...

Velký test salámů 2026: Na předních příčkách skončily ty, které většina z nás přehlíží
Velký test salámů 2026: Na předních příčkách skončily ty, které většina z nás přehlíží

Trvanlivé salámy patří mezi stálice českých lednic - od obyčejné Vysočiny až po prémiové fermentované...

Vepřové výpečky s dušeným zelím a dvojím knedlíkem jsou poctivou českou klasikou pro nedělní oběd
Vepřové výpečky s dušeným zelím a dvojím knedlíkem jsou poctivou českou klasikou pro nedělní oběd

Připravte si poctivé vepřové výpečky s duseným hlávkovým zelím na špeku a dvojitým knedlíkem. Tradiční...

Silný hovězí vývar z morkových kostí a masitých žeber: Dlouho tažený základ s hlubokou chutí, který se vaří téměř sám
Silný hovězí vývar z morkových kostí a masitých žeber: Dlouho tažený základ s hlubokou chutí, který se vaří téměř sám

Když potřebuji uvařit opravdu poctivý hovězí vývar, nedělám ho ve spěchu a nespoléhám jen na plotnu. Tenhle...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.