Kdo uvažuje o tepelném čerpadle, dřív nebo později uslyší od známých varování: bez solárních panelů na střeše do toho nechoďte, první účet za elektřinu vás položí. Majitel jedné novostavby v Polsku si čerpadlo přesto pořídil a panely nechal na později. Teď mu přišlo první vyúčtování.
Co přišlo ve vyúčtování
Případ popsal v listopadu 2026 polský web kb.pl. Rodina se v březnu nastěhovala do přízemní novostavby o ploše 120 m², která splňuje polský standard WT2021. Dům má zateplení z 20 cm grafitového polystyrenu a podlahové topení. Fotovoltaiku majitel vědomě odložil, takže čerpadlo běží jen na elektřinu ze sítě.
První vyúčtování za celkem čtyři měsíce vyšlo asi na 400 zlotých, což je podle kurzu ČNB z 20. listopadu 2026 zhruba 2 200 Kč. V domě přitom udržovali 22–23 °C. Ceny elektřiny se v Polsku a v Česku liší, takže česká domácnost by za stejnou spotřebu nemusela zaplatit stejnou částku.
Přečtěte si také: Konec poplatků za ČT a rozhlas se odkládá: Češi budou platit ještě nejméně 7 měsíců, možná i celý rok 2027 První vyúčtování za elektřinu vyšlo polské rodině s tepelným čerpadlem za čtyři měsíce zhruba na 2 200 Kč. Ilustrační foto. Zdroj: Erik Mclean / Unsplash.
Web neupřesnil, které měsíce účet pokrývá, a po jarním stěhování nemusí jít o nejchladnější období. Není jasné ani to, zda částka zahrnuje jen čerpadlo, nebo celou domácnost.
Proč byl účet tak nízký
Majitel udělal dobře, zásluhu na tom ale má hlavně samotný dům. Silná izolace udrží teplo uvnitř a podlahovému topení stačí vlažná voda, takže se čerpadlo nemusí moc namáhat.
Pomohlo i nastavení. Čerpadlo se spouští podle časového plánu přes řídicí zásuvku. Místo regulace v každé místnosti zvlášť stačí jedna dobře vyladěná topná křivka.
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Při kontrole po několika měsících ukázala řídicí jednotka topný faktor 5,5 pro samotné vytápění a 5,2 pro vytápění a ohřev vody dohromady. Topný faktor udává, kolikrát víc tepla stroj vyrobí, než spotřebuje elektřiny. Záložní spirála, která topí dráž, běžela podle jednotky celkem jen 22 hodin.
Starší dům by dopadl hůř
Spotřebu si zhruba spočítáte i sami. Roční potřebu tepla domu vydělte ročním topným faktorem a výsledek vynásobte cenou za kilowatthodinu. V našem modelovém příkladu potřebuje dům za rok 8 000 kWh tepla:
Roční topný faktor Spotřeba elektřiny za rok (modelový výpočet) 4 2 000 kWh 3 asi 2 670 kWh 2 4 000 kWh Přečtěte si také: 3 letadla ČSA měla v roce 1950 přistát v Praze: Letci RAF je unesli do Německa bez jediného výstřelu
Hodně záleží na tom, jak horkou vodu topení potřebuje. Jakub Archalous ze Saint-Gobain Energy Systems uvedl v červnu 2025 pro Novinky.cz příklad: při venkovních +7 °C má čerpadlo topný faktor 4,9 pro vodu o 35 °C, ale jen 3,1 pro vodu o 55 °C.
Ve starším nezatepleném domě, kde topení potřebuje vodu o 60 °C a víc, může podle některých odborníků úspora proti elektrokotli skoro zmizet.
Ve starším nezatepleném domě, kde radiátory potřebují vodu o 60 °C a víc, může úspora tepelného čerpadla proti elektrokotli podle některých odborníků skoro zmizet. Ilustrační foto. Zdroj: Erik Mclean / Pexels. Co si ověřit před koupí v Česku
Výkon čerpadla se odvozuje od tepelné ztráty domu, plocha poslouží nanejvýš k hrubému odhadu. I v Polsku montážník upozorňoval, že by domu stačil menší stroj. Příliš velké čerpadlo bez dostatečné akumulace může běžet v krátkých cyklech, což snižuje účinnost. Příliš malé zase musí častěji přitápět záložním zdrojem, třeba elektrokotlem, a náklady rostou.
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Před podpisem smlouvy si proto nechte tepelnou ztrátu spočítat, ideálně podle průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), a návrh proberte s odborníkem. Na samotný příběh ani na plochu domu nespoléhejte.
Domácnost s tepelným čerpadlem může v roce 2026 požádat o distribuční sazbu D57d s nízkým tarifem nejméně 20 hodin denně. Distributor ji přidělí, jen když jsou splněné podmínky ERÚ. Čerpadlo musí být řádně nainstalované a sloužit k vytápění. Jeho příkon musí činit aspoň 40 % příkonu hlavního jističe, jinak je třeba doložit, že pokryje tepelnou ztrátu domu. Ve vysokém tarifu musí být topné spotřebiče technicky blokované. Starší sazbu D56d už nově přiznat nejde.
Panely můžou přijít později
Fotovoltaika k čerpadlu dává smysl i jako pozdější doplněk. Čerpadlo může spotřebovat přebytky ze střechy a domácnost pak odebere ze sítě méně. Nejvíc se panely vyplatí, když vyrobenou elektřinu domácnost sama využije.
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Jestli se čerpadlo zaplatí, záleží na domě, ceně elektřiny a na tom, čím se topilo dřív. Proto se vyplatí nechat si to s odborníkem spočítat pro konkrétní stavbu. Na podzim 2026 ceny elektřiny rostou a dodavatelé zdražují od ledna 2027. Podrobnosti polského případu najdete ve zdrojích pod článkem. V dobře zatepleném domě s podlahovým topením se dá začít samotným čerpadlem a o panelech rozhodnout, až bude z provozu jasné, kolik elektřiny dům skutečně spotřebuje.
Zdroje: https://www.bosch-homecomfort.com/cz/cs/rodinne-domy-a-byty/rady-a-informace/rady-a-tipy-tepelna-cerpadla/tepelne-cerpadlo-spotreba-energie/, https://www.cez.cz/cs/clanky/tepelna-cerpadla/kombinace-tepelneho-cerpadla-a-fotovoltaiky-pro-koho-je-vhodna-a-kolik-stoji-174088, https://www.cez.cz/cs/podpora/prehled-distribucnich-sazeb-elektriny, https://energozrouti.cz/clanek/tepelne-cerpadlo-spotreba-v-mrazech, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-prechod-od-elektrokotle-k-tepelnemu-cerpadlu-se-muze-i-nemusi-vyplatit-40522226, https://www.estav.cz/cz/3360.tepelne-cerpadlo-jak-ho-dimenzovat, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/661553-platite-za-vytapeni-prilis-mnoho-4-duvody-vysoke-spotreby-tepelneho-cerpadla, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://www.kurzy.cz/elektrina/d57d, https://eru.gov.cz/sites/default/files/obsah/prilohy/creru2025nnuz250611.docx, https://kb.pl/aktualnosci/listy-i-historie/inwestycja-w-pompe-ciepla-rachunki-za-ogrzewanie/