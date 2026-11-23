Polsko upřesnilo, co v pátek narušilo jeho vzdušný prostor. Jednat má NATO
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Polsko upřesnilo, co v pátek narušilo jeho vzdušný prostor. Jednat má NATOZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 23.11.2026 09:32
Dynamo vyhrálo nad Spartou 3:1 a pražského soupeře porazilo podruhé v sezoně. Na vedoucí Třinec po 21. kole...
Carlos Alcaraz ovládl finále v Turíně proti Alexandru Zverevovi 6:2 a 7:6. Čtyři grandslamové tituly z...
Marc Márquez vyrovnal rekord Giacoma Agostiniho v počtu titulů v královské třídě. V Portimãu mohl slavit...
V Novošachtinsku v Rostovské oblasti podle ruských médií hořelo po nočním útoku dronů. Samostatný incident...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →