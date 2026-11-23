Neděle 22. listopadu, Home Credit Arena, první přestávka domácího derby s Mladou Boleslaví. Bílí Tygři prohrávali 0:1 gólem Stevena Jandrice ze čtvrté minuty. Podle vlastního kapitána mají štěstí, že to není 0:3. V kabině se pak ozval člověk, od kterého se to tolik nečeká. „Takhle jsem ještě nikdy nekřičel,“ přiznal po zápase Radim Šimek, obránce s 209 zápasy v NHL a kapitánským „C“ na dresu. O deset minut později sám vyrovnal. Do 35. minuty vedl Liberec 4:1 a derby nakonec vyhrál 5:2. Nešlo ale o samoúčelný výlev. Kapitán zasáhl ve chvíli, kdy jeho tým podruhé za tři dny opakoval stejné chyby.
Olomouc v hlavě, Boleslav na ledě
Šimkův výbuch měl předehru. O dva dny dřív, 20. listopadu, prohrál Liberec v Olomouci 2:4. Začátek tehdy vypadal povědomě: po sedmi minutách a jedenácti sekundách prohrávali Tygři 0:2. Ještě v první třetině sice srovnali, ve druhé části ale inkasovali v oslabení tři na pět a závěr nezvládli. Útočník Faško-Rudáš po utkání řekl, že tým zápas „nezvládl v hlavě“ a měl moc vyloučení.
Proti Boleslavi se scénář opakoval. Jandric skóroval v čase 3:55, hosté si vytvářeli další šance a Liberec podle Šimka držel v zápase hlavně brankář Petr Kváča. Kapitána nejvíc pálilo, že se tým nechával znovu a znovu přečíslit. Mladá Boleslav jezdila do samostatných úniků dokonce i ve chvílích, kdy hrál Liberec přesilovku.
„Musel jsem si vyřvat hlasivky,“ popsal Šimek v rozhovoru pro
web Bílých Tygrů. Spoluhráčům vzkazoval jediné: ať se proberou. Přečíslení podle něj Liberec trápí „v každém utkání“. Veřejnou statistiku, která by to potvrdila nebo vyvrátila, se nám dohledat nepodařilo. Jde tedy o kapitánovo hodnocení. Je ale cenné právě tím, že ho vyslovil člověk, který na ledě tráví nejvíc minut v obraně a ty díry vidí zblízka. Výbuch, ne roztržka
O roztržku přitom nešlo. Žádné zprávy o strkanici, rozbitých hokejkách nebo osobních sporech nejsou. Šlo o zvýšený hlas, ostrá slova a kapitána, který podle vlastních slov „vybouchl“. Sám po zápase dodal, že doufá, že už takhle křičet nebude muset.
Podle nás je to podstatnější informace, než se zdá. Šimek není typ, který by řval po každé třetině. Kapitánem se stal po návratu ze zámoří a v březnu 2026 podepsal s Libercem smlouvu minimálně do roku 2030. Klub ho popisuje jako oporu a lídra. Když takový hráč sáhne po řevu poprvé v kariéře, nedělá to pro efekt. Dělá to proto, že klidná slova přestala fungovat.
A ještě jedna věc stojí za pozornost: Šimek nežádal od spoluhráčů nic, co by sám neudělal. Ve třicáté minutě vyjel do útoku, vystřelil, a když puk neprošel, sám si ho dorazil. Bylo 1:1.
279 sekund, které rozhodly derby
Co následovalo, vypadalo jako jiný zápas. Klubový report Mladé Boleslavi spočítal, že všechny čtyři liberecké góly padly během 279 sekund. Necelých pět minut, během kterých se z vyrovnaného derby stala jednoznačná záležitost.
Časová osa obratu:
1:1: Šimek dorazil vlastní střelu, 30. minuta. 2:1: Rychlovský dorazil střelu Galvase. 3:1: Lenc zakončil rychlou kombinaci po chybě hostů ve středním pásmu. Boleslavský trenér Petr Haken reagoval oddechovým časem. 4:1: Ani pauza nepomohla. Ivan skóroval při signalizovaném vyloučení po odrazu Ahacovy střely a z branky musel odjet Furch.
Sport.cz psal o třech gólech za 121 vteřin, boleslavský report uvádí, že druhý a čtvrtý liberecký zásah dělilo 101 sekund. Ať tak či tak, šlo o smršť, na kterou hosté nenašli odpověď. Druhou třetinu vyhrál Liberec 4:1, Boleslav ještě v závěru zkoušela hru bez brankáře, konečné skóre ale znělo 5:2.
Zajímavě to vidí obě strany. Liberecký asistent David Kočí označil druhou třetinu za klíčovou. Tým podle něj konečně dobře bruslil, byl efektivní a tlačil se do brány. Boleslavský asistent František Ptáček zase mluvil o „nedisciplinovanosti v taktice“, která Liberci nabídla minimálně dva góly. Bruslaři navíc přišli o jednu ze svých jistot: v posledních pěti derby vždy vyhrál ten, kdo skóroval první. Tentokrát to neplatilo.
Spojitost mezi kabinou a ledem samozřejmě nejde dokázat. Jenže tým, který první třetinu přežíval jen díky brankáři, se po přestávce za pět minut proměnil v tým, který soupeře přejel. Těžko věřit, že s tím kapitánův hlas neměl nic společného.
Vítězství s černou páskou
Derby mělo i tišší rozměr. Den před zápasem oznámil klub, že ve věku 85 let po delší nemoci zemřel František Vozka. Pro liberecký hokej to byla jedna ze zakládajících postav. Za Liberec odehrál 450 zápasů, většinou ve druhé nejvyšší československé soutěži, a nosil kapitánské „C“, stejně jako dnes Šimek. V letech 1990 až 1995 byl prezidentem klubu, později viceprezidentem Bílých Tygrů. V
klubovém oznámení ho Liberec označil za člověka, který stál u záchrany Stadionu Liberec a u následného vzestupu Bílých Tygrů. V roce 2022 byl uveden do Klubu legend.
Klub vítězství spojil s rozloučením se svou legendou. Utkání mělo zároveň podobu Army Game, kterou Liberec podpořil aktivní zálohy Armády ČR. Na tribunách tak byla vedle sportovní nervozity cítit i vzpomínka.
Je v tom jistá symbolika. Bývalý kapitán, který držel klub v dobách, kdy šlo o přežití, odešel v týdnu, kdy současný kapitán musel zvýšit hlas, aby tým nesklouzl k další ztrátě.
Tabulka nepustí, v úterý jedou do Varů
Šimek po zápase žádnou euforii nepřipustil. Liberec sice prodloužil domácí vítěznou sérii na sedm zápasů, kapitán ale připomněl, že v tak vyrovnané soutěži jedna výhra a jedna prohra „nic neřeší“. Čísla mu dávají za pravdu.
Podle tabulky na
Hokej.cz figuroval Liberec po nedělním kole na 8. místě:
Ukazatel Liberec Odehrané zápasy 20 Skóre 58:55 Body 30 Odstup na 5. místo 2 body Náskok na 9. místo 0 bodů (Hradec)
Tygři tedy drží pásmo předkola play-off, ale bodově jsou namačkaní s Hradcem a na dostřel mají páté Karlovy Vary a šestou Plzeň. A právě do Karlových Varů jedou hned v úterý 24. listopadu od 18:00, ve 22. kole. Přímý souboj s týmem nad sebou, navíc venku, kde Liberec naposledy v Olomouci ztroskotal. Extraligu vysílá Oneplay, zápasy Liberce nabízí na kanálech Oneplay Sport 2 a 3.
Základní část má letos 52 kol a končí 5. března 2027, Liberec má tedy za sebou zhruba dvě pětiny cesty. Pokud ale chce v tabulce stoupat, nemůže si dovolit pravidelně prospat úvodní třetiny a dotahovat ztráty. Proti Boleslavi to vyšlo, v Olomouci ne.
Hlasivky se kapitánovi do úterka nejspíš spraví. Otázka je, jestli si jeho slova kabina zapamatuje i ve Varech, nebo bude Šimek po první přestávce potřebovat křičet znovu.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek