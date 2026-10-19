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Medové kuličky, které nezůstanou jen vánoční klasikou: Sladké cukroví s medovou chutí si zamilujete kdykoliv

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Na vánočním tácu vypadají nenápadně, ale u nás mizí vždycky mezi prvními. Medové kuličky dělám z pečeného medového těsta, které se pak spojí s krémem z másla a karamelového Salka, a právě díky tomu připomínají marlenkové řezy v malém. Jsou jemné, voňavé a klidně je peču i během roku, když chci něco slavnostního, ale ne složitého.
Obrázek k receptu na Medové kuličky, které nezůstanou jen vánoční klasikou: Sladké cukroví s medovou chutí si zamilujete kdykoliv

Obrázek k receptu na Medové kuličky, které nezůstanou jen vánoční klasikou: Sladké cukroví s medovou chutí si zamilujete kdykoliv

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Medové kuličky, které nezůstanou jen vánoční klasikou: Sladké cukroví s medovou chutí si zamilujete kdykoliv
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 19.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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