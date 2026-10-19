Medové kuličky, které nezůstanou jen vánoční klasikou: Sladké cukroví s medovou chutí si zamilujete kdykoliv

Na vánočním tácu si člověk možná všimne jiných kousků dřív. Tyhle kuličky nejsou nijak okázalé, jenže z talíře obvykle zmizí dost rychle, často mezi prvními. Připravuji je z pečeného medového těsta, které se po vychladnutí rozdrobí a smíchá s máslovým krémem a karamelovým Salkem. Chutí připomínají malé marlenkové řezy. Jsou jemné, voňavé a klidně je dělám i mimo Vánoc, když má být doma něco trochu slavnostnějšího, ale není čas připravovat něco moc složité.
Na tomhle
cukroví je praktické hlavně to, že se dá připravit dopředu. Druhý den bývá podle mě ještě lepší, i když přesně se to někdy těžko ověřuje, protože z krabičky mizí nenápadně. Základ těsta není nic složitého. Hladká mouka, med, máslo, vejce a jedlá soda. Upečený plát se rozdrobí a spojí s krémem do hmoty, která se dobře tvaruje a nedrolí se pod rukama. Když chci udělat svátečnější verzi, schovám doprostřed trochu hustého Salka a kuličky obalím v mletých ořeších. V tu chvíli už se většinou přestává počítat, kolik jich vlastně zbylo.
Můj tip zní: Kousek upečeného plátu si odložte hned po vychladnutí a rozdrobte ho opravdu najemno. V takové drobence se kuličky obalují nejlíp a povrch pak vypadá čistě, ne jako lepkavá koule vytažená z mísy s krémem. Med a soda dělají v tomhle cukroví kus práce
stojí na podobném principu jako domácí medovník. Medové kuličky Med dodá těstu vláčnost a tu známou teplou vůni, jedlá soda ho při pečení trochu nadlehčí. Po vychladnutí z toho nevznikne tvrdá placka, která se při dotyku rozsype na prach, ale korpus vhodný ke strouhání nebo rozmixování na jemnou drobenku. Recept na jemné medové kuličky s karamelovým krémem
Počet kusů: přibližně 30 až 35 kuliček Ingredience pro přípravu
Medové těsto: 500 g hladké mouky 200 g moučkového cukru 60 g rozpuštěného másla 2 ks vejce 4 lžíce medu 2 lžičky jedlé sody
Krém: 1 plechovka karamelového Salka 250 g másla
Obalení: část upečeného medového plátu, rozdrobená najemno nebo 100 g mletých vlašských ořechů
Případné plnění: 2 až 3 lžíce karamelového Salka 2 až 3 lžíce jemně mletých piškotů Postup přípravy lahodných medových kuliček
1. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, moučkový cukr a jedlou sodu. Suché suroviny krátce promíchejte. Soda se díky tomu rozptýlí rovnoměrně a v upečeném těstě pak nebudou nepříjemná nahořklá místa.
2. Přidejte
rozpuštěné máslo, vejce a med. Vypracujte pevné, soudržné těsto. Jestli se na začátku zdá příliš tuhé, chvíli ho propracujte rukama. Teplem povolí a bude se s ním zacházet líp.
3. Těsto rozválejte zhruba na půlcentimetrový plát. Přeneste ho na plech vyložený pečicím papírem. Nemusí být dokonale rovný ani dotažený do rohů, později se stejně celý rozdrtí.
4. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C asi 10 minut. Každá trouba peče trochu jinak, takže se vyplatí hlídat hlavně okraje. Plát má být propečený a lehce zlatavý, ne tmavý. Přesušený základ by byl ve výsledku zbytečně tuhý.
5. Upečený plát nechte úplně vychladnout. Menší část si odložte stranou na obalení a zbytek nastrouhejte najemno, případně rozmixujte na drobenku.
Příprava krému
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6. V jiné míse vyšlehejte
změklé máslo do hladka. Postupně přidávejte karamelové Salko a vyšlehejte hutnější krém.
7. Do krému zapracujte nastrouhaný nebo rozdrobený
medový plát. Vzniknout má tvárná hmota, která drží u sebe. Pokud je příliš měkká, dejte ji na chvíli do lednice.
8. Hmotu nechte odpočívat nejméně
2 hodiny. Drobenka mezitím natáhne vlhkost z krému a kuličky se pak tvarují mnohem snáz. Tenhle krok se vyplatí nepřeskakovat, na jemnosti je to poznat.
9. Z odleželé hmoty odebírejte menší kousky a tvarujte
kuličky. U plněné varianty promíchejte trochu Salka s jemně mletými piškoty, směs nechte zpevnit a do středu každé kuličky vložte malý kousek náplně.
10. Hotové kuličky obalte v odložené
medové drobence nebo v mletých vlašských ořeších. Ořechová verze je výraznější a připomíná klasické sváteční cukroví z domácí dózy. Foto: Cooky.cz, Ořechová verze obalování je svátečnější.
11. Kuličky uložte do chladu alespoň přes noc. Podávat je můžete rovnou studené, případně je nechat pár minut povolit při pokojové teplotě. V uzavřené krabičce vydrží v lednici několik dní a chuť se za tu dobu hezky rozleží.
Rady a proč medové kuličky chutnají i mimo svátky Pro hladší povrch rozmixujte upečený plát opravdu najemno. Větší drobky se při tvarování občas uvolňují a povrch pak nevypadá tak čistě. U plněné verze je lepší hustší náplň. Salko promíchejte s trochou mletých piškotů a nechte ho předem vychladit. Příliš tuhou hmotu nechte pár minut stát při pokojové teplotě. Když je naopak měkká, pomůže krátké chlazení. Některé druhy cukroví mám spojené vyloženě s adventem a v květnu bych po nich nejspíš nesáhla. U medových kuliček to mám jinak. Jsou malé, syté a karamelový krém jim dává slavnostnější chuť než obyčejným sušenkám ke kávě. Hodí se na rodinnou návštěvu i ve chvíli, kdy je potřeba něco připravit den dopředu a nemít kolem toho velký provoz v kuchyni. Recept snese i drobné úpravy. Někdo má raději drobenku, jiný se drží ořechů. Do těsta se dá přidat i špetka skořice. Nejlepší jsou podle mě druhý den, když se krém, medový základ a obal spojí a medová chuť trochu vystoupí. Když chci mít kuličky pravidelné a podobně velké, nabírám hmotu malou čajovou lžičkou nebo mini zmrzlinovačem. Ruce si lehce potřu máslem, hmota se tolik nelepí a práce jde rychleji.
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