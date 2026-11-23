Hailey Bieber nosí k černé ledově modré nehty. Na špičkách prosvítá jejich přirozená barva
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Hailey Bieber a Hunter Schafer na archivním snímku z Met GalaZdroj: SWinxy, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.
Článek byl publikován 23.11.2026 09:32
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