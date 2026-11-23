Listopad je pro zahrádkáře čas velkého úklidu a přerostlé túje u plotu bývají na řadě jako první. Mnohým majitelům připadá, že o stromech na vlastním pozemku rozhodují jen oni sami. Tahle jistota ale vychází z pravidel, která už dávno neplatí.
Zahradní výjimka skončila v roce 2014
Obecná úleva pro stromy v zahradách skončila 1. listopadu 2014. Od té doby se výjimka týká jen ovocných dřevin v zastavěném území, a to na pozemku, který katastr eviduje jako zahradu nebo jako zastavěnou plochu a nádvoří.
Túje mezi ovocné dřeviny nepatří, takže pro ně platí stejná pravidla jako pro ostatní stromy mimo les. Stejně se posuzuje vysazená túje i semenáček, který se uchytil sám. Vlastníkem obou je majitel pozemku.
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U samostatné túje rozhoduje obvod kmene 130 cm nad zemí. Když obvod nepřesáhne 80 cm, povolení podle vyhlášky č. 189/2013 Sb. nepotřebujete. Kdo kmen odhaduje podle tloušťky, ať počítá s tím, že 80 cm po obvodu znamená kmen silný asi 25,5 cm. Jistotu dá jen změřený obvod.
U samostatné túje se obvod kmene měří ve výšce 130 cm nad zemí a do 80 cm ji smíte pokácet bez povolení. Ilustrační foto. Zdroj: cottonbro studio / Pexels.
Túje se ale často větví nízko. Když se kmen rozdělí níž než ve 130 cm, měří se podle metodického doporučení Ministerstva životního prostředí z ledna 2015 v nejužším místě mezi kořenovými náběhy a začátkem větvení. U stromu s více kmeny od země počítá úřad podle téhož doporučení jeden náhradní kmen ze síly nejsilnějšího kmene a průměrné síly ostatních.
Živý plot se počítá na metry čtvereční
Souvislý plot z tújí se může posuzovat jako zapojený porost. Tak se označují dřeviny, jejichž větve se dotýkají, prorůstají nebo překrývají. U porostu rozhoduje i plocha, bez povolení smíte pokácet nejvýš 40 m². Túje s obvodem nad 80 cm se do porostu nepočítá a posuzuje se samostatně.
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Podle našeho orientačního modelového výpočtu překročí plot široký 1,2 m tuto plochu zhruba od délky 33 m, plot široký 2 m už od 20 m, skutečnou plochu ale posoudí úřad.
Přísněji se hodnotí stromořadí, tedy souvislá řada aspoň 10 stromů s pravidelnými rozestupy. Podle metodiky ministerstva se stříhaný živý plot z tújí mezi stromořadí nepočítá. Kdy se obejdete bez úřadu, záleží na tom, co kácíte:
Co kácíte Bez povolení jen tehdy, když samostatnou túji obvod kmene ve 130 cm nepřesahuje 80 cm plot posuzovaný jako porost kácená plocha je nejvýš 40 m² a žádná túje nemá obvod nad 80 cm stromořadí nikdy, povolení je nutné vždy Za celou řadu tújí hrozí víc Přečtěte si také: 3 letadla ČSA měla v roce 1950 přistát v Praze: Letci RAF je unesli do Německa bez jediného výstřelu
Za pokácení jedné dřeviny mimo les bez povolení hrozí fyzické osobě pokuta nejvýš 20 000 Kč. Za kácení bez povolení nebo závažné poškození skupiny dřevin je horní hranice 100 000 Kč. Ve zvláště chráněném území, třeba v CHKO, může být pokuta až dvojnásobná, tedy až 40 000, respektive 200 000 Kč. Jde o zákonná maxima platná k listopadu 2026, konkrétní výši určuje úřad podle okolností.
Když bez potřebného povolení zmizí víc tújí najednou, může úřad kácení posoudit jako zásah do skupiny dřevin.
Bez povolení se smí kácet, když strom zřejmě a bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví, případně hrozí škoda značného rozsahu. Kácení pak oznamte úřadu do 15 dnů. Na túji, která je suchá už dlouho, se tato výjimka zpravidla nevztahuje, a pokud je nad limitem, potřebuje povolení.
Přečtěte si také: Skvělá zpráva pro manžele. Od 1. ledna 2027 si jeden z nich může tímhle krokem zvednout důchod o více než 2 000 Kč Žádost podáte i elektronicky
O povolení rozhoduje obecní úřad, ve velkých městech úřad městské části. V národních parcích je to jejich správa, v části chráněných území AOPK nebo kraj. Jednotný formulář neexistuje, žádost můžete podat osobně, poštou, datovou schránkou nebo elektronicky přes CRŽP. Uveďte v ní katastrální území a parcelu, popis umístění se situačním nákresem, druh a počet dřevin, jejich obvod ve 130 cm nebo u porostu plochu a zdůvodnění. Doklad o vztahu k pozemku přiložte, jen když ho nelze ověřit v katastru. Kdo není vlastník, přidá písemný souhlas vlastníka.
Kácí se zpravidla ve vegetačním klidu, obvykle od listopadu do března. Zákon termín kalendářně pevně nestanoví a konkrétní podmínky určí povolení. Před prvním řezem se podívejte do větví, protože zákon zakazuje úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda a vejce volně žijících ptáků, odstraňovat hnízda a ptáky významně vyrušovat, zejména při hnízdění a odchovu mláďat. Platí to i tam, kde povolení netřeba.
Před kácením tújí se vyplatí prohlédnout větve, protože hnízda volně žijících ptáků chrání zákon i tam, kde povolení netřeba. Ilustrační foto. Zdroj: Vadym Alyekseyenko / Pexels.
Při pochybnostech, zvlášť v chráněné krajinné oblasti, v národním parku nebo u stromořadí, se na odbor životního prostředí obecního úřadu obraťte ještě před kácením.
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Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-189, https://portal.gov.cz/sluzby-vs/povoleni-ke-kaceni-drevin-S7222, https://portal.gov.cz/sluzby-vs/oznameni-kaceni-drevin-z-duvodu-ohrozeni-S3926, https://mzp.gov.cz/system/files/2025-01/OAZK-Metodicke_doporuceni_aplikace_vyhlasky_Vestnik_2015_1_leden-20150115.pdf, https://www.krnap.cz/media/r0spnfov/kaceni_web.pdf, https://energozrouti.cz/clanek/kaceni-stromu-na-vlastnim-pozemku-pravidla-vegetacni-klid, https://www.marianne.cz/venkov-styl/zahrada/kaceni-tuji-na-chalupe-v-roce-2026-hrozi-neprijemna-pokuta-55b3f