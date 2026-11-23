jsem poprvé ochutnala u tety. Dělala ho na Kremeš Vánoce každý rok, bez výjimky, jako kdyby bez něj svátky ani nezačaly. Pořád vidím ten velký plech na stole, kolem trochu moučkového cukru a sebe, jak se s vidličkou snažím ukrojit úhledný kousek, jenže krém měl samozřejmě vlastní plány. Dvě vrstvy v jednom . Dole poctivý pudinkový krém, nahoře jemná šlehačka, mi tehdy připadaly skoro zákusku neuvěřitelné. Dneska ho peču doma. A řeknu rovnou: chvíli mi trvalo, než jsem vychytala hladký krém a hlavně krájení, aby horní čtverce z necestovaly po celé kuchyni. listového těsta
Kremeš je jeden z těch
, které ve střední Evropě zůstaly, i když se kolem nich mění móda i recepty. Peče se na Slovensku, v Maďarsku i na Balkáně, jen málokde úplně stejně. Někdo přidává dezertů rum, jinde se drží hlavně vanilky. A v některých rodinách by šlehačkovou vrstvu klidně vynechali, protože podle nich bohatě stačí pudink. Tady je verze se dvěma patry: spodní tvoří pudinkový krém s máslem, pevnější a vydatný, horní pak šlehaná smetana, která celý zákusek trochu zjemní. Na stole vypadá dost slavnostně, přitom v lednici vydrží tři dny. Tedy za předpokladu, že někdo nebude chodit „jen zarovnat okraj“.
Můj tip: U pudinkového krému s máslem je nejdůležitější teplota. Pudink i máslo mají být zhruba stejně teplé, ideálně kolem 20 stupňů. Když je pudink studený a máslo měkké, krém se umí srazit a místo hladké náplně vzniknou hrudky. Uvařený pudink proto zakryjte potravinářskou fólií přímo na povrchu, ne jen přes okraj mísy. Škraloup se pak nevytvoří a nebude v krému dělat nehezké kousky. Máslo vyndejte z lednice aspoň hodinu předem, klidně i dřív. Podle Wikipedie nejkvalitnější pudink obsahuje pouze kukuřičný škrob. Recept na domácí kremeš s pudinkovo-smetanovým krémem
Celková délka přípravy: přibližně 4 hodiny (nejlépe den předem) Počet porcí: cca 24 čtverců Ingredience k přípravě kremeše
Listové těsto: 2 balení listového těsta (každé cca 300 až 400 g)
Pudinkový krém: 750 ml plnotučného mléka 3 žloutky 3 sáčky vanilkového pudinku (prášek na vaření) 100 g krupicového cukru 20 g másla (do horkého pudinku) 180 g změklého másla (do vychladlého pudinku)
Smetanový krém: 500 ml smetany ke šlehání (min. 33 % tuku) 3 sáčky vanilkového cukru 3 sáčky smetanového fixátoru (smetafix)
Dokončení: moučkový cukr na posypání Postup přípravy křehkého kremeše z listového těsta
1. Troubu předehřejte na
185 stupňů. Obě listová těsta vyválejte nebo rozložte podle velikosti plechu. První těsto po celé ploše hustě propíchejte vidličkou. Nešetřete tím, jinak se při pečení zvedne do bublin a spodní plát nebude rovný. Přeneste ho na plech vyložený pečicím papírem a pečte asi 15 minut, dokud nechytí zlatou barvu. Pak ho nechte vychladnout.
2.
Druhé těsto nakrájejte přibližně na 24 čtverců ještě syrové. Studené listové těsto se krájí dobře, upečené už mnohem hůř, protože praská a drolí se. Čtverce rozložte na další plech s pečicím papírem a pečte také 15 minut. Měly by být křupavé, nafouklé jen přiměřeně a zlaté. Foto: Se souhlasem kanálu Anna Balážová, Kremeš, která se rozplývá na jazyku: Zlatavé listové těsto, vanilkový krém a ta nezaměnitelná vrstva šlehačky navrchu
3. Teď pudinkový krém. Do hrnce nalijte
375 ml mléka, tedy polovinu celkového množství, přidejte cukr a zahřívejte na středním plamenu. Ve zbylých 375 ml studeného mléka rozmíchejte pudinkový prášek se žloutky. Udělejte to pečlivě, v téhle fázi se hrudky později špatně dohánějí.
4. Jakmile se mléko v hrnci začne zahřívat a lehce z něj stoupá pára, vlijte do něj připravenou pudinkovou směs. Míchejte pořád, bez větších pauz. Krém musí zhoustnout a krátce probublat, obvykle to trvá
3 až 5 minut. Po odstavení z plotny do horkého pudinku vmíchejte 20 g másla.
5. Uvařený pudink přesuňte do mísy. Na povrch přiložte potravinářskou fólii tak, aby se krému přímo dotýkala. Nechte ho nejdřív zchladnout na lince, potom ho dejte do lednice na
2 až 3 hodiny.
6.
Teď přijde na řadu máslo do krému. Změklé máslo (180 g) vyšlehejte ručním mixérem do pěny. Vychladlý pudink přidávejte pomalu, nejlépe po lžících, a stále šlehejte. Krém má být hladký, lesklý a bez hrudek. Pokud se začne srážet, pudink byl nejspíš pořád příliš studený. Nechte mísu chvíli stát na kuchyňské lince a pak pokračujte ve šlehání. Hotový krém vraťte do lednice. Připravte smetanovou vrstvu
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7. Dobře vychlazenou
smetanu ke šlehání nalijte do mísy a začněte šlehat. Ve chvíli, kdy začne houstnout, přisypte vanilkový cukr a smetafix. Šlehejte, dokud smetana nedrží pevné špičky. Musí být stabilní, jinak se při skládání kremeše vytlačí po stranách.
8. Na plech nebo do formy podobné velikosti položte upečené
propíchané celé těsto. Bude sloužit jako spodní plát. Na něj rozetřete všechen pudinkový krém. Vrstva vyjde vysoká, možná až překvapivě, ale u kremeše je to v pořádku.
9. Na pudinkový krém navrstvěte vyšlehanou smetanu a stěrkou ji opatrně srovnejte. Nahoru pak skládejte upečené
čtverce listového těsta, jeden vedle druhého, aby zakryly celý povrch. Nakonec je jen lehce přitlačte dlaní, žádné mačkání.
10. Kremeš dejte do lednice nejméně na
3 hodiny. Lepší je nechat ho tam přes noc, vrstvy se zpevní a při krájení se tolik nehádají s nožem. Před podáváním poprašte horní těsto moučkovým cukrem přes sítko.
11.
Poslední krok, krájení. Vezměte pilovitý nůž a řežte pomalu, tahy dopředu a dozadu. Netlačte shora, krém by se zbytečně rozmáčkl. Po každém řezu nůž otřete do vlhkého hadříku, řezy pak budou čistší. Velikost porcí už máte danou horními čtverci z listového těsta. Foto: Se souhlasem kanálu Anna Balážová, Kremeš, která se rozplývá na jazyku: Zlatavé listové těsto, vanilkový krém a ta nezaměnitelná vrstva šlehačky navrchu Tipy redakce: Teplota surovin rozhoduje: Máslo a pudink by při šlehání měly mít stejnou teplotu. Když je rozdíl velký, krém se může srazit do mastných kousků. Pokud se to stane, postavte mísu na chvíli nad hrnec s teplou vodou a krém znovu prošlehejte. Smetana musí být opravdu studená: Smetanu i mísu dejte před šleháním aspoň na 30 minut do lednice. Vlažná smetana nedrží tak pevně a po několika hodinách může vrstva povolit. Čtverce těsta nakrájejte před pečením: Upečené listové těsto se při krájení drolí a snadno praská. Syrové vychlazené těsto vezme nůž, bez zbytečného boje. Variace s čokoládou: Slavnostnější verzi uděláte tak, že vrchní listové těsto potřete rozpuštěnou čokoládou ještě před skládáním a necháte ji ztuhnout. Podobný postup se objevuje i ve slovenské tradici přípravy kremeše, kde čokoládová poleva patří ke klasickým úpravám.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, Se souhlasem kanálu Anna Balážová